Shakira se despedirá de Madrid: fecha y detalles acerca del último día de su residencia

El exitoso retorno de Shakira a los escenarios madrileños ha dejado a sus admiradores españoles sorprendidos. Por eso, no es raro que la colombiana tomara la decisión de obsequiar una nueva oportunidad para verla en acción dentro del Macondo Park. La artista anunció un nuevo concierto para decirle adiós a la capital española. La fecha elegida para esta nueva cita no puede ser más emblemática: el 12 de octubre, jornada festiva en España por coincidir con el Día de la Hispanidad.

Los conciertos que forman parte del Las Mujeres Ya No Lloran Tour en la capital española, donde ya ofreció varias presentaciones con invitados como Dua Lipa, Alejandro Sanz y Laura Pausini. Para este último concierto ha prometido más sorpresas y más invitados, así que quienes se animen a acompañarla, deberán estar atentos a las apariciones que se darán en el enorme escenario.

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La empresa promotora de los espectáculos confirmó que esta nueva presentación se decidió "debido a la alta demanda" de sus espectáculos, que en total con esta nueva convocatoria alcanzarán un total de 13. La residencia comenzó el 18 de septiembre. Las entradas para la nueva fecha se pondrán a disposición del público a partir de las 10 horas de este martes 6 de octubre, en una preventa de la plataforma SMusic. La venta general arrancará 24 horas después, según reporta la agencia de noticias EFE.

Antes de este anuncio, la colombiana tenía ya programados los conciertos para el 9, 10 y 11 de octubre. El actual tour de la intérprete de Waka Waka ya está certificado como la gira latina más taquillera de la historia en el mundo. En cada una de sus presentaciones en Madrid, la cantante tuvo una audiencia de 55 mil personas.

El Macondo Park como bautizó al escenario que mandó a construir para esta residencia fue concebido como "un sitio de encuentro de todas las nacionalidades que integran e impulsan la identidad latina en el mundo", anotó la artista durante el anuncio oficial.





