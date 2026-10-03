Dua Lipa aparece como invitada de Shakira en Madrid: así fue su primer dúo juntas con “Antología”

En el tercer fin de semana de la residencia de Shakira en Madrid, Dua Lipa sorprendió como artista invitada en el concierto de este sábado 3 de octubre del 2026.

Aunque muchos especulaban que Maluma sería el posible acompañante de este fin de semana, la británica de origen albanés fue captada horas antes por fanáticos que la vieron durante la prueba de sonido.

Dua Lipa apareció en el escenario para protagonizar junto a Shakira un dúo que nunca antes se había producido, ni en un estudio ni en un espectáculo. Para la ocasión, interpretaron juntas Antología, de su disco Pies descalzos, lanzado en 1995.

“Lo que le faltaba a esta gira”, dijo Shakira, luego de agradecer a Dua Lipa por su aparición.

La presentación también fue vista por millones de espectadores en todo el mundo, debido a que el concierto fue transmitido vía streaming a través de Prime Video.

Dua Lipa se unió a la lista de invitados que Shakira ha llevado a su residencia en Madrid, que comenzó el pasado 18 de septiembre del 2026 y concluirá el próximo 11 de octubre.

Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo han sido otros artistas que han acompañado a la colombiana en los conciertos que también celebran el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

De los 12 conciertos que tenía previsto ofrecer inicialmente, ya se han celebrado ocho y aún tiene previstas cuatro presentaciones: este domingo 4 de octubre y los días 9, 10 y 11 de octubre, en el recinto del Ibedrola Music de Madrid.

Las Mujeres Ya No Lloran ha sido certificada como la gira latina más taquillera de la historia.

Este fue el único concierto de la residencia de Shakira que fue transmitido en Prime Video. Se trata también de la "primera" transmisión global en directo de un concierto completo de la cantante colombiana como parte de la edición anual de La música nos conecta, que este año promueve Las mujeres que impulsan la música latina.