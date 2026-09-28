Shakira transmitirá concierto en directo: cuándo, a qué hora y dónde verlo gratis

Uno de los conciertos de la residencia de Shakira en Madrid podrá verse en directo y de forma gratuita gracias a una transmisión conjunta de la cantante colombiana y Amazon Music, según informaron en un comunicado.

"La gira Las mujeres ya no lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music", aseguró Shakira en el escrito publicado este lunes 28 de septiembre.

El concierto que se transmitirá será el del próximo sábado 3 de octubre del 2026 y podrá verse a las 14.45 horas de la costa de Estados Unidos (12.45 horas de Guatemala), por medio de las plataformas de Amazon Music, sin necesidad de suscripción.

Se trata de la "primera" transmisión global en directo de un concierto completo de Shakira como parte de la edición anual de La música nos conecta, que este año promueve Las mujeres que impulsan la música latina, según explicó a EFE Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia, de Amazon Music.

"Si lo que queremos es celebrar a las mujeres que están detrás de la música latina y de la cultura latina, no podría imaginarme a otra persona que haya tenido tanta relevancia durante tantos años", explicó Guerrero sobre la cantante colombiana.

La ejecutiva española subrayó la vigencia de Shakira, quien mantiene una trayectoria de más de tres décadas, con éxitos que fueron número uno en la década de 1990 y ahora con Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, como la más escuchada de este año en Amazon Music.

La plataforma también lanzará una nueva versión de Dai Dai y una edición en vinilo por el 25º aniversario de Laundry Service (2001), el álbum con el que Shakira consolidó su salto al mercado internacional, además de contenidos musicales seleccionados por la propia artista.

Guerrero evitó anticipar si la transmisión de Shakira superará a la del artista puertorriqueño Bad Bunny en el 2025, que hasta ahora es la "más vista" en la historia de Amazon Music, y aseguró que el objetivo "no es competir, sino superarse a sí mismos" con cada nueva iniciativa.

Impulsan a emprendedoras

Shakira y Amazon Music también anunciaron el lanzamiento del proyecto Las mujeres ayudan, una iniciativa global para impulsar a un millón de emprendedoras latinas, a quienes capacitarán gratuitamente en inteligencia artificial (IA) y tecnología para el 2028.

El proyecto se desarrollará en conjunto con Laboratoria, una organización que impulsa la participación de las mujeres en la economía digital de América Latina, y Amazon Web Services (AWS), para ofrecer formación tecnológica gratuita y en español.

La idea es "cerrar la brecha en la educación de la IA y la tecnología entre hombres y mujeres. Estamos esperando cómo impactar a más de un millón de mujeres de aquí al 2028", explicó Guerrero.

El programa comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, fundada por Shakira para impulsar la educación, quienes podrán acceder a los cursos y certificaciones con el objetivo de prepararse para nuevas oportunidades profesionales en los sectores de la música y la tecnología.

Además, impulsan la iniciativa Las mujeres facturan, que consiste en una tienda global que promoverá productos de negocios pertenecientes a mujeres emprendedoras.

"Shakira ha pasado más de tres décadas mostrándole al mundo lo que es posible cuando una mujer latina se niega a aceptar límites en torno a su música, su ambición o su influencia. Ha ayudado a cambiar la forma en que los artistas latinos son vistos en el escenario global, utilizando su voz para crear oportunidades para otros", destacó Guerrero.

Con información de EFE