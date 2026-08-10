Britney Spears muestra las secuelas que sufrió en el párpado tras aplicarse bótox

La cantante estadounidense Britney Spears compartió con sus seguidores las secuelas físicas que experimentó tras someterse a un procedimiento con bótox, que le habría causado la caída del párpado izquierdo durante varias semanas.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista explicó que un médico le habría aplicado demasiado producto en la zona del ojo izquierdo, lo que habría provocado que el párpado descendiera.

El efecto habría durado unas cuatro semanas y ahora ha comenzado a recuperar su apariencia natural.

“Ahora está empezando a levantarse y volver a la normalidad”, afirmó Spears, quien describió la experiencia como “vergonzosa”.

La cantante aprovechó su experiencia para crear conciencia entre quienes buscan estos tratamientos y recomendó precaución para que no pasen por lo mismo que ella.

“Esta gente y estos médicos pueden arruinarles los ojos. Tengan cuidado con esta gente. Intentan cambiarles la cara y arruinarlo todo. Cuiden sus cuerpos, porque les pertenecen. Eso es todo”, comentó.

Mientras comparte su experiencia y reflexiona sobre el peligro de estos procedimientos, Spears camina por el lugar con una blusa roja y un sombrero negro. Además, manipula su párpado con los dedos para mostrar cómo había quedado.

El video fue acompañado por la frase “No puedes confiar en nadie” y ya cuenta con más de 130 mil reacciones de sus seguidores.

La publicación llegó poco después de que la artista compartiera otro mensaje en sus redes sociales relacionado con su vida familiar y su relación con sus dos hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

Entre varios asuntos, Britney escribió que sentía que “había fracasado como madre” luego de que uno de sus hijos le expresara que no cree en Dios, mientras que ella está convencida de la existencia de un Espíritu Santo.