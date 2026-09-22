Camilo Séptimo pospone todos sus conciertos de 2026 tras la muerte de su tecladista “Honas” Meléndez

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Camilo Séptimo pospone todos sus conciertos de 2026 tras la muerte de su tecladista “Honas” Meléndez

La agrupación mexicana buscará reprogramar para 2027 los conciertos que tenía previstos para este año. Esto se sabe.

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Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, y su esposa, Ana Paula Barragán. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de Instagram Meléndez Honas)

Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, y su esposa, Ana Paula Barragán. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de Instagram Meléndez Honas)

La banda mexicana Camilo Séptimo, que recientemente sufrió la pérdida de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez, anunció que pospondrá todos los conciertos y participaciones programados para el 2026 para tomarse un tiempo y vivir su duelo.

“Con mucha tristeza les compartimos que hemos decidido posponer todas nuestras fechas restantes del 2026, tanto los conciertos de la gira como nuestras participaciones en festivales. Camilo Séptimo seguirá creando, honrando la memoria de Honas y compartiendo con ustedes a través de la música”, informó la agrupación en un comunicado publicado en sus redes sociales el lunes 21 de septiembre.

La agrupación anunció que buscará reprogramar la mayoría de las fechas para el 2027 y aseguró que informará las novedades a sus seguidores por medio de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, solicitó a quienes ya habían comprado sus entradas que se comuniquen directamente con la empresa boletera para conocer las políticas de reembolso.

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“Agradecemos nuevamente todo su cariño, apoyo y comprensión en este momento”, concluyó en el documento.

Aunque la banda no detalló las fechas en que se reprogramarán los conciertos, en otro comunicado publicado una semana antes había explicado que “requieren tiempo para sentir y sanar”, por lo que harían una pausa en sus presentaciones para reorganizarse y “definir, juntos, los siguientes pasos”.

Camilo Séptimo se encuentra de duelo por la muerte de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez, quien fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora del hogar. También murió su mascota.

Las víctimas fueron halladas la madrugada del miércoles 2 de septiembre del 2026 en el interior de su residencia, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el centro de ese país.

El único sobreviviente fue su hijo de seis años, quien también se encontraba en el lugar y no presentaba signos de violencia.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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