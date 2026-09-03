“Con profundo dolor” la reacción de Camilo Séptimo tras la muerte de su tecladista Jonathan Meléndez en México

Consternación ha causado la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda de rock Camilo Séptimo, y de toda su familia dentro de su vivienda en Zaragoza, México, a primeras horas del miércoles 2 de septiembre.

El músico fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en el municipio de Atizapán, junto al cuerpo de su esposa embarazada, su hija de tres años y el de una joven que era trabajadora del hogar.

Las autoridades detuvieron a dos presuntos sospechosos de cometer el crimen. Uno de ellos, según usuarios en redes sociales, era un socio comercial del tecladista y productor.

En medio de las investigaciones para esclarecer las causas de los asesinatos, los integrantes restantes de la banda Camilo Séptimo emitieron el pasado 2 de septiembre un comunicado en el que se pronunciaron por la muerte de Meléndez y de su familia.

El comunicado, publicado en las redes sociales oficiales de la banda, es una despedida para el tecladista y su familia, en el que la banda afirma que "se despiden de él con profundo dolor".

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud", inicia el comunicado de la banda.

Los integrantes de la banda mencionan que recordarán a Meléndez "con inmenso amor y gratitud", así como que "honrarán y celebrarán su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvieron la fortuna de conocerlo".

"Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos", señala la banda.

Finalmente, la banda dice que "valoran el esfuerzo de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos".

Vivirán por siempre en nuestros corazones.

Descansen en Paz 🕊️ pic.twitter.com/1nbi0MCWqb — Camilo Séptimo (@CamiloVIImx) September 3, 2026

"En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones", finaliza el comunicado.

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