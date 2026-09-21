Carlos Rivera anuncia nueva fecha de “Vida México Tour”: ¿Por qué pospuso su concierto en Guatemala?

A días de celebrar su concierto en Guatemala, donde promocionaría su más reciente disco, Vida México, el cantante mexicano Carlos Rivera anunció que pospondrá su presentación en el país debido a inconvenientes médicos.

Este 21 de octubre anunció que se pospondrán los conciertos que forman parte de su gira Vida México Tour en países como El Salvador, Colombia y Guatemala.

Según lo anunciado por el intérprete, desde tiempo atrás sufre una lesión en las cuerdas vocales. Rivera destacó que, aunque ha buscado cuidarse para mejorar y cumplir con los próximos conciertos de su agenda, no podrá presentarse, dado que ha llegado a un punto en el que continuar así podría lastimarlo de forma grave.

El intérprete de Cuento de Nunca Acabar destacó que, por órdenes de sus médicos, debe posponer sus conciertos, ya que necesita un mes de reposo para “darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”.

Rivera aclara que “si no fuera realmente necesario, jamás tomaría una decisión así” y plantea que su agenda de conciertos de Vida México Tour podrá continuar con la presentación en Tlaxcala.

Luego del anuncio de Rivera, Asa Promotions reveló la nueva fecha del concierto en Guatemala: será el 9 de abril del 2027, en Forum Majadas, Guatemala.

En su información, Asa destaca que los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha, por lo que no será necesario ningún cambio o gestión adicional. En El Salvador, el concierto será el 10 de abril; en Bogotá, el 15 de abril, y en Medellín, el 17 de abril del 2027.

Los conciertos del intérprete de El Hubiera No Existe promocionan Vida México, un disco que celebra sus raíces y se presenta como un homenaje a la música mexicana y a la identidad cultural de su país.

La gira presenta las 16 canciones de Vida México, lanzado en marzo del 2026. El disco incluye 14 temas inéditos de su autoría y contiene mariachi, un sonido representativo de México y del cantautor.