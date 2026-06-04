Casi 11 mil personas inauguran Ensancha 2026 y celebran el inicio del congreso Doble Porción

En un conteo regresivo, casi 11 mil almas celebraron el jueves 4 de junio, en Casa de Dios, la bienvenida al Congreso Ensancha - Doble Porción, que continuará con dos días más llenos de múltiples actividades.

Ensancha es un congreso que Casa de Dios realiza anualmente desde el 2001. En el 2026 tiene invitados de Centroamérica, México, Perú, Brasil, Argentina, República Dominicana e incluso Europa, quienes comparten esta experiencia que ha crecido.

“Estamos contentos de dar inicio a este congreso y, haciendo memoria, la finalidad era tener una actividad que nos mostrara el modelo de Jesús. Ha crecido de una manera extraordinaria para compartir con pastores, líderes de otros países y personas con liderazgo. Este año Dios nos va a sorprender”, dice Sonia de Luna, pastora de la congregación.

El evento, durante su primer día, contó con la participación de los pastores Cash Luna, Juan Diego Luna y Sergio Hornung. En el resto de la jornada también participará Satirio Dos Santos y otros invitados especiales.

Los primeros en salir al escenario fueron Enoc Parra y Joel Rocco, quienes durante casi una hora compartieron alabanzas con los asistentes. “Por una generación que no consume el evangelio, sino que lo vive”, dijo Parra durante uno de los momentos más emotivos de la presentación.

En la música, el congreso contará con la participación de Casa de Dios música que integran invitados internacionales de Venezuela, Colombia y Argentina, el sábado 6 lanzarán una nueva canción. Nicole Ávila, vocalista, agrega que la participación en Ensancha representa momentos espontáneos y el grupo se prepara con amor para el servicio de Dios.

También estarán en las presentaciones Thalles Roberto, un cantante y compositor brasileño y Miel San Marcos. Miel San Marcos es una de las bandas cristianas guatemaltecas más influyentes en la música latina contemporánea. Fundada en el 2000 en San Marcos, Guatemala, por los hermanos Josh, Luis y Samy Morales, celebra actualmente 25 años de ministerio.

En una actividad posterior, Parra compartió que es cristiano desde la cuna, “pero a los 17 años el Señor me dio un sueño muy fuerte. En una parte de ese sueño me habló claramente y me dijo que mi voz era suya. En el sueño yo me quedaba mudo y no podía hablar. Entonces escuché muy fuerte la voz de Dios que me decía: ‘Tu voz es para mí’”, comenta como un testimonio de por qué ha dedicado su talento a Dios.

Por su parte, Rocco reconoce que Dios le habló mucho acerca de algo desde muy joven: “¿De qué me sirve tener talento?, ¿de qué me sirve tener dones si los voy a guardar y no los voy a multiplicar?”. Y es ahí donde ofrece su música al servicio.

Enoc Parra y Joel Rocco comparten su talento en Ensancha 2026. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

Rocco agrega en un mensaje durante la pandemia se encontró con Jesús de una manera muy especial. "Él me enseñó a vivir una fe basada en la paciencia y en una relación genuina con Él, no una religión ni una costumbre. Vivimos tiempos donde todo se vuelve rutinario, pero el Señor nos enseñó a vivir una amistad con Él y no simplemente una religión", agrega.

Un llamado especial llegó también para Parra en la pandemia. "Estaba en mi cuarto, en un momento de adoración, cantando una canción de Majo y Dan que se llama Llévame a la Cruz. En ese instante vi el cielo abierto y vi cómo Jesús me miraba.. Ahí entendí que Jesús estaba interesado en mí cuando murió por mí en la cruz. Fue algo muy personal", expresó el cantante.

Ambos coincidieron en que su deseo es inspirar a otros jóvenes a vivir una relación auténtica con Dios, más allá de las tradiciones o costumbres religiosas, y utilizar sus talentos para servir y glorificar a Dios.

¿Qué simboliza la doble porción?

Miguel Mendoza, coordinador de eventos en Casa de Dios, explica que este año el tema está enfocado en un concepto llamado doble porción. Este es un concepto de tradición bíblica, en el que una doble porción era apartada para el primogénito de la casa. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento que no siempre se cumplía de esa forma en cuanto a lo que Dios quería dar o a la bendición divina.

Hay muchos personajes bíblicos que, siendo el segundo hermano o incluso como David, que era el octavo hermano, recibieron esta doble porción.

El tema se basa en los versículos donde alguien le dice a un profeta: “Quisiera una doble porción de lo que tú tienes”. Esto ocurre en un momento de transición, cuando un profeta se va y otro queda para continuar la obra.

En el libro de Reyes se relata que un profeta realizó ocho milagros, mientras que el segundo, quien pidió la doble porción, realizó dieciséis milagros. Es como si el escritor quisiera ilustrar precisamente esta continuidad y cómo la doble porción sirve para seguir adelante con la obra iniciada por otros.



