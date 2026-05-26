Del automóvil al bus y una muestra de fe: El mensaje de Aroddy tras un accidente, un atentado y la publicación de un nuevo disco

El pasado lunes 25 de mayo, Arody Espinales, conocido como Aroddy y ganador de un Latin Grammy en el 2021, compartió con su público que, después del lanzamiento de su reciente disco Se trata de ti, sufrió un accidente de tránsito.

Un camión de 10 toneladas golpeó el automóvil en el que se conducía el artista junto con su esposa, Lidda de Espinales.

“Estábamos bajando por Ciudad San Cristóbal y curiosamente hoy estrenamos Se trata de ti”, relató el cantante.

En su anécdota también compartió que el día del lanzamiento de la canción Ovejas de su prado, parte de este álbum, sufrieron un atentado cuando les dispararon e intentaron robarles el automóvil.

“Gracias a Dios mi esposa y yo estamos bien, pero me voy a quedar sin carro porque se va al taller”, dijo mientras pedía oraciones y afirmaba que este momento "se trata de Dios".

El disco tiene seis canciones, la que da nombre al mismo Se Trata de Ti, Así de Bueno Eres Dios, Historias Felices, A Solas al Huerto yo Voy, Ovejas de Su Prado e Historia de Navidad. Ya disponible en todas las plataformas musicales.

El martes 26, Aroddy compartió otro video en el que agradeció el apoyo de su comunidad de seguidores.

“Queremos agradecer a todo el pueblo de Dios y amigos que nos manifestaron su aprecio y han estado orando por nosotros”, dijo.

El cantante refirió que pasará algunos meses sin automóvil y comentó que esta sería la última publicación relacionada con el accidente.

También relató que junto con su esposa llegaron a casa la noche del lunes.

“Para lo que pasó estamos demasiado bien y pudo ser mucho peor”, reconoció.

En su mensaje también reflexionó que, de haber muerto, “vivamos o muramos somos del Señor... pero estamos en vida para servirle”, expresó.

También se le observa en otro momento mientras toma un ruletero para movilizarse. "Hoy me tocó ser el cobrador del bus", dijo bromeando mientras siguen sus actividades normales.

La historia de Aroddy

En la edición de 2021 el artista chiquimulteco Aroddy se llevó el gramófono en la categoría de Mejor álbum cristiano en español, por su disco Ya me vi.

La vida del artista ha sido una fuente de inspiración a lo largo de su carrera musical.

En su natal Chiquimula vivía durante su niñez junto con sus seis hermanos y, desde pequeño, su deseo era cantar y participar en distintas actividades estudiantiles, aunque casi siempre obtenía el segundo lugar. Fue hasta la educación básica cuando logró ganar el primer puesto en un concurso.

A los nueve años, para ayudar en su hogar, trabajaba por las mañanas en tareas de limpieza en una casa. Más adelante, durante la adolescencia, también pintó casas y aprendió carpintería. Así fue abriéndose camino hasta graduarse de maestro.

En ese proceso reunió un poco de dinero porque quería hacer una grabación. Así nació hace 30 años Mi fiel amigo, un casete que logró producir con mucho esfuerzo, ahorro y apoyo de otras personas.

Este comienzo le permitió viajar por Guatemala y varios países de la región para llevar su mensaje a través de sus canciones.

Su nombre real es Arody Espinales y artísticamente adoptó el nombre de Aroddy, en parte inspirado en el nombre de su esposa, Lidda, escrito con doble d.

Aroddy también ha escrito un libro llamado 21 hábitos de un verdadero adorador. En este cuenta que hace cerca de 17 años dio un salto en sus producciones musicales.

“...Para ese entonces había producido dos discos, los cuales, aunque se hicieron con mucha pasión, no tuvieron mucho presupuesto, así que técnicamente no eran lo que yo deseaba...”.

Aroddy actualmente está en trámites para su visa de Estados Unidos y espera asistir a la ceremonia. (Foto Prensa Libre: cortesía Aroddy).

En el texto también cuenta que sabía que, para sonar como quería, debía formar un equipo de productores y músicos de alto nivel.

“Así que inicié con Ariel García, quien produjo mi tercer disco. Recuerdo que llegué y le dije: ‘Quiero que hagamos un disco digno de un Grammy’. Dichas palabras eran muy atrevidas para dos guatemaltecos en ese tiempo y, aunque Pueblos todos ni siquiera obtuvo una nominación, Ariel sí logró un Grammy en el 2015 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental con el disco Mamblue, de Ed Calle, donde fue productor e ingeniero de mezcla”.

Pasaron más 15 años para que el primer disco de Aroddy llegara a alcanzar una nominación y la victoria.

En el 2022 también estuvo nominado en la categoría de Mejor Álbum Cristiano con Ya llegó la primavera, en la que competía con Marcos Witt, Athenas, Gilberto Daza y Jesús Adrián Romero.