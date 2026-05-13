Congreso Ensancha-Doble Porción 2026: quiénes participarán y cuándo será el evento en Guatemala

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Congreso Ensancha-Doble Porción 2026: quiénes participarán y cuándo será el evento en Guatemala

Casa de Dios anunció la realización del Congreso Ensancha-Doble Porción 2026, un encuentro internacional que reunirá a más de 10 mil personas.

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Thalles Roberto, Miel San Marcos, Enoc Parra y Joel Rocco serán parte del momento de adoración del congreso Ensancha-Doble Porción . (Foto Prensa Libre: cortesía Miel San Marcos)

Casa de Dios anuncia el Congreso Ensancha-Doble Porción, un encuentro internacional que reunirá a miles de participantes en torno al liderazgo y la fe.

El evento se llevará a cabo del 4 al 6 de junio del 2026 en Casa de Dios, ubicada en el kilómetro 21.5 de la carretera a El Salvador, Fraijanes, con una asistencia estimada de más de 10 mil personas. El evento agotó sus entradas en abril pasado.

A partir de 2022, en el marco del congreso, se empezó a llevar a cabo un retiro pastoral con el objetivo de atender las necesidades de los pastores, de sus familias y de sus equipos; dedicando de esta forma un tiempo especial para ellos durante Ensancha.

Ensancha es un congreso que Casa de Dios realiza anualmente desde el 2001, y en esta edición invita a los asistentes a vivir un tiempo de expansión, al entender que el Reino de Dios avanza de generación en generación: unos siembran, otros continúan, y es en esa continuidad donde Dios desata una doble porción, dicen los organizadores.

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Durante tres días, el evento contará con la participación de los pastores Cash Luna, Sonia Luna y Juan Diego Luna, junto con invitados internacionales como Benny Hinn, Andrés Spyker, Tiago Brunet, Chris Méndez y Sergio Hornung.

Asimismo, participarán los líderes Víctor Hugo y Hernán Acosta. En la música, el congreso contará con la participación de Thalles Roberto, Miel San Marcos, Enoc Parra y Joel Rocco, quienes acompañarán los momentos de adoración.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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