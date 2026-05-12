The Rubber Souls celebrará una década de música con tributo a The Beatles y más clásicos del rock

La agrupación guatemalteca conmemorará su décimo aniversario con un recorrido sonoro por los grandes clásicos británicos y estadounidenses, junto con la banda invitada Headlight.

Tras diez años de trayectoria rindiendo tributo a la era dorada de la música, la banda guatemalteca The Rubber Souls anuncia oficialmente su concierto de aniversario. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo del 2026 en El Ataque, en la zona 4 capitalina.

A lo largo de la última década, la agrupación ha representado a Guatemala en importantes escenarios mundiales. Destacan sus participaciones en la Semana Beatle de Latinoamérica 2018, en Buenos Aires, Argentina, así como su doble consagración en el prestigioso International Beatle Week, en Liverpool, Inglaterra, en las ediciones del 2022 y del 2025.

Para esta celebración especial, la banda ha preparado un recorrido nostálgicoy reúne algunos de los temas más representativos del rock británico y estadounidense de todas las épocas.

Fecha

Sábado 23 de mayo

Hora

Puertas: 19.30 horas | Show: 20 horas

Lugar

El Ataque, Ruta 1, 3-63, zona 4, Ciudad de Guatemala

Entrada:

Preventa: Q75 | Taquilla: Q100

Link de entradas:

https://fanaticks.live/entradas/fanaticks

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí