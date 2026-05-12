Escenario
The Rubber Souls celebrará una década de música con tributo a The Beatles y más clásicos del rock
La banda guatemalteca The Rubber Souls celebrará su décimo aniversario el próximo 23 de mayo con un concierto especial en zona 4.
n EL ATAQUE, zona 4, donde interpretará clásicos del rock británico y estadounidense junto a la agrupación invitada HEADLIGHT. (Foto Prensa Libre: The Rubber Souls)
La agrupación guatemalteca conmemorará su décimo aniversario con un recorrido sonoro por los grandes clásicos británicos y estadounidenses, junto con la banda invitada Headlight.
Tras diez años de trayectoria rindiendo tributo a la era dorada de la música, la banda guatemalteca The Rubber Souls anuncia oficialmente su concierto de aniversario. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo del 2026 en El Ataque, en la zona 4 capitalina.
A lo largo de la última década, la agrupación ha representado a Guatemala en importantes escenarios mundiales. Destacan sus participaciones en la Semana Beatle de Latinoamérica 2018, en Buenos Aires, Argentina, así como su doble consagración en el prestigioso International Beatle Week, en Liverpool, Inglaterra, en las ediciones del 2022 y del 2025.
Para esta celebración especial, la banda ha preparado un recorrido nostálgicoy reúne algunos de los temas más representativos del rock británico y estadounidense de todas las épocas.
Fecha
Sábado 23 de mayo
Hora
Puertas: 19.30 horas | Show: 20 horas
Lugar
El Ataque, Ruta 1, 3-63, zona 4, Ciudad de Guatemala
Entrada:
Preventa: Q75 | Taquilla: Q100
Link de entradas:
https://fanaticks.live/entradas/fanaticks
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