Celebran primer aniversario de El Terrario, obra poética del autor guatemalteco Gerson González

La Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón será el recinto de la presentación especial por el primer aniversario de El Terrario, obra del autor Gerson González, conocido en el ámbito literario como El hombre del bosque.

De acuerdo con la sinopsis del libro, El Terrario es un poemario que ahonda en un idilio por medio de cuatro capítulos. Las páginas invitan al lector a viajar de forma íntima, entrelazando el romance, la naturaleza y las sensaciones que emergen del jardín interior.

El evento contará con los comentarios de las escritoras Ana María Valdeavellano y Claudia Chinchilla, así como la participación musical del cantautor Noviembre, según indica el afiche oficial.

La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre en el salón Rafael Landívar, segundo nivel de la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón.

Fecha

11 de septiembre de 2025

Hora

18.30 horas

Lugar

Biblioteca Nacional, 5a. avenida 7-26, zona 1, Centro Histórico

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Precio

Entrada libre. El parqueo estará disponible en los alrededores.

