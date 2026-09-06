Celine Dion canta y baila con sus fans antes de sus conciertos en París

Antes de comenzar su residencia en París, Celine Dion protagonizó un emotivo encuentro con sus admiradores, quienes la esperaban afuera del hotel Le Royal Monceau, donde se hospeda.

La artista canadiense se encuentra en París, donde ofrecerá una serie de 26 conciertos a partir del 12 de septiembre, por lo que constantemente se encuentra con sus seguidores.

El 1 de septiembre, cuando Dion salió del hotel, fue recibida por un grupo de admiradores que, tras saludarla, comenzó a cantar su tema en francés Pour que tu m’aimes encore.

La artista se mostró emocionada, los acompañó a cantar e incluso bailó algunos pasos al ritmo del tema.

Ante el cariño de su público, Celine Dion también se tomó un momento para acercarse a saludarlos y lanzarles besos.

El 3 de septiembre sucedió algo similar. La artista fue abordada de nuevo por sus seguidores, a quienes recibió con unos pasos de baile mientras ellos celebraban su entusiasmo.

Verla con esa actitud alegre y entusiasta ha sido motivo de alegría para sus admiradores, quienes saben que la cantante ha pasado por un largo proceso de recuperación tras varios años de enfermedad.

Dion habló recientemente del síndrome de persona rígida que durante años la mantuvo alejada de los escenarios, una condición que le provocaba rigidez muscular severa y episodios de intenso dolor. Incluso hubo días en los que no podía caminar.

Hoy se ve a la artista con un semblante distinto, celebrando la vida y el movimiento y preparada para volver al escenario en su residencia en París.

La primera parte será del 12 de septiembre al 17 de octubre del 2026, con 16 conciertos. La segunda tendrá lugar del 8 al 29 de mayo del 2027, con otros 10 conciertos.