Céline Dion está feliz de volver a los escenarios y aprovechó el Día de Acción de Gracias para expresarlo. La cantante canadiense acudió a las redes sociales para compartir por qué está agradecida.

Junto a una fotografía en la que se la ve sonriente, con los ojos cerrados, el rostro hacia el cielo y las manos juntas en señal de oración, con un micrófono entre ellas, la cantante escribió un emotivo mensaje.

“Este Día de Acción de Gracias, mi corazón está lleno de gratitud. Por el amor de mi familia, el apoyo inquebrantable de mis fans y el increíble regalo de volver al escenario este año. Estoy agradecida más allá de las palabras”, escribió.

La artista, quien tuvo que alejarse de los escenarios durante varios años tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, explicó en el mensaje que pudo regresar este año gracias a todas las personas que la acompañaron en el proceso.

“Regresar al escenario después de tantos desafíos fue posible gracias a un extraordinario círculo de gente: mi equipo médico, mi equipo personal, la gente increíble que dio vida al espectáculo y muchas otras personas alrededor del mundo cuyos esfuerzos, grandes y pequeños, hicieron posible este momento”.

Por último, extendió el agradecimiento a estas personas y a todas las que la siguen, en especial a sus admiradores.

“A todos y cada uno de ustedes, y a mi familia y fans que nunca dejaron de creer, gracias. Estoy eternamente agradecido”, escribió y añadió el deseo de que todos pasaran “un hermoso Día de Acción de Gracias lleno de amor”.

En el 2022, Céline Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que le provocó rigidez muscular grave y episodios de dolor intenso. Incluso compartió en ocasiones que hubo días en los que no pudo caminar.

Los síntomas graves la obligaron a cancelar conciertos y suspender una gira completa programada para el 2023. Al año siguiente apareció durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, celebrada en la Torre Eiffel, pero luego volvió a alejarse de los escenarios.

Céline Dion volvió de manera oficial a los escenarios hasta este año, 2026, con su residencia en París, en la que ofreció 16 conciertos del 12 de septiembre al 17 de octubre. Además, la artista anunció otras 10 fechas para mayo del 2027.