Celine Dion se despide de su residencia en Francia: “He cumplido un sueño”

La cantante canadiense Céline Dion puso fin a la serie de 16 conciertos que realizó en París con los que hizo su regreso triunfal a los escenarios, tras una ausencia de seis años. La artista, que ha hecho público sus padecimientos por el Síndrome de la Persona Rígida (SPF) tampoco se guarda su alegría por esta vuelta a los escenarios.

"He cumplido un sueño", aseguró en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE. Dejó claro que este no es un adiós sino un "hasta pronto", porque aún tiene previsto realizar otra serie de conciertos en la capital francesa.

Bromas, recuerdos y música

"Me aburro ya de ustedes", bromeó ante las 35 mil personas que acudieron al Plenitude Arena (ubicado en La Défense, al noroeste de París).

El repertorio del concierto no varió mucho respecto a las noches anteriores. Temas como On ne change pas, Destin, Because You Loved Me abrieron la presentación. Luego, interpretó I'm alive, My Heart will go on' o Love Can Move Mountains y The Prayer. También compartió una noche más su guiño a Maria Callas al interpretar Ebben? Ne andrò lontana.

Los asistentes notaron su felicidad la cual se hizo evidente al compartir gestos de victoria, sobre todo, luego de interpretar temas sumamente dramáticos y difíciles vocalmente como Power of Love.menudo con gestos de victoria con los puños, especialmente tras las canciones más exigentes a nivel vocal, como Power of love.

"He aprendido a convivir con esta fragilidad y, al estar en contacto constante con ella, he acabado por dominarla y he decidido convertirla en la fuerza que me impulsa a vivir aquí", explicó.

"Esta noche, en la sala -prosiguió-, hay gente que vive dificultades, pérdidas. Y hay gente que rebosa energía y felicidad. Así que tomemos esa energía y compartámosla. Para eso sirve la música; esta noche cantamos".

Los otros protagonistas

El público se volcó no solo cuando la artista estuvo en el escenario. Las calles de París también fueron espacios en los que Celine y sus admiradores convivieron durante las semanas que duró su residencia.

Los famosos tampoco quisieron perderse la oportunidad de verla en acción. Por eso, se dieron cita personajes como Michelle Obama , Rihanna, Zinedine Zidane, Julia Roberts, Zendaya y el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Fueron parte de una auténtica 'dionmania' que ya se había notado desde la salida a la venta de las entradas para los diez primeros conciertos (valoradas entre 89,50 y 298,50 euros), para la que se registraron unos nueve millones de personas", puntualiza la agencia EFE.

Ese furor llevó a Dion (Charlemagne, 1968) a añadir enseguida seis fechas adicionales este otoño y, después, a organizar una segunda fase de esta residencia parisina para la primavera, con otra decena de fechas en mayo.

Sus fans también la arroparon en persona desde su aterrizaje en la capital francesa, en agosto, donde la esperaban cada día a la entrada de su hotel para saludarla y cantar y bailar con ella, sin que ella fallara en devolverles el cariño.

"Soy todo lo que soy porque me quieren", repitió esta noche a su público, entre otros muchos mensajes de agradecimiento.

Una lucha y un triunfo

El aire triunfal de la actuación de Celine tiene buenas razones, porque muchos, después de haberla visto trabajar con un doloroso tratamiento con su enfermedad, dudaban que pudiera resistir la exigencia del escenario.

"A consecuencia del SPF, durante los cuatro últimos años tuvo que someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar-, y entrenamiento para la voz, ya que las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales", explica EFE.

Cuando todos empezaron a tenerle fe fue durante la primera fecha cuando se plantó en el escenario y todavía tuvo energía para salir a la calle y bailar con los admiradores que cantaban sus canciones en la calle. Algunos se preocuparon cuando el 7 de octubre cayó mientras cantaba Dans un autre mond, al pisar su propio pantalón con los tacones y resbalar, pero todo fue solo eso, un mal paso que no dejó consecuencias..

La residencia en París ya se considera uno de los grandes éxitos en la vida musical de la estrella canadiense.