Celine Dion regresa a los escenarios tras su diagnóstico de síndrome de persona rígida: así fue su concierto en París

Tras casi cuatro años de haber revelado que padecía el síndrome de persona rígida, la cantante canadiense Celine Dion regresó a los escenarios el sábado 12 de septiembre del 2026, como parte de su residencia en París, Francia.

Su esperado regreso tuvo lugar en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, donde se celebró el primero de los 16 conciertos programados en la región.

“Por fin, es maravilloso que estemos todos juntos. Prometí volver, volver a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, ¡cantando en vivo!”, dijo, según citó la revista Variety.

La artista de 58 años deleitó a sus fans con un repertorio que incluyó 25 canciones y varias intervenciones en las que recordó anécdotas y compartió con el público.

“Los quiero, mis amores. Cuídense mucho”, dijo la artista después de dos horas y 15 minutos de música, y cerró la noche con dos canciones de Jean-Jacques Goldman.

Dion fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida en el 2022, una enfermedad autoinmune que le provocó rigidez muscular severa y episodios de dolor intenso. Incluso hubo días en los que no pudo caminar.

Los severos síntomas la obligaron a cancelar conciertos y suspender una gira completa programada para el 2023.

En julio del 2024 volvió a aparecer durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, celebrada en la Torre Eiffel, donde interpretó temas como Because You Loved Me, The Power of Love y My Heart Will Go On, tema principal de la película Titanic.

En fecha reciente compartió lo difícil que ha sido para ella el proceso de recuperación y el esfuerzo que ha invertido para volver a los escenarios. Entre pesas, una barra de ballet y un piano, se preparó para su regreso.

La residencia en París, que comenzó el sábado 12 de septiembre, contará con otros 15 conciertos durante las próximas cinco semanas. Además, la artista anunció otras 10 fechas para mayo del 2027.