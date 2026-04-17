Celine Dion regresa a la música con “Dansons”, su primer sencillo en siete años, de la mano de Jean-Jacques Goldman

Escrita por Jean-Jacques Goldman, Celine Dion vuelve a sus orígenes al interpretar su nuevo sencillo en francés. La canción, titulada Dansons (“Bailemos”), marca el regreso a la música de la artista después de su último lanzamiento, en el 2019, y de enfrentar una enfermedad que la alejó de los reflectores.

El lanzamiento del nuevo sencillo se da previo al inicio de su residencia en París, donde se reencontrará con sus seguidores. Dansons es una canción de corte cinematográfico que recuerda el inicio de su carrera y lleva al público a una historia que promueve seguir bailando incluso frente a la adversidad.

Portales como Billboard destacan que la unión de Jean-Jacques Goldman y Celine Dion forma parte de una colaboración que se ha mantenido por años, ya que ambos trabajaron en el álbum de 1995 titulado D’eux y, más recientemente, en la canción Encore un Soir.

“Esta noche hay baile en medio de las estrellas, contra todo y contra nosotros, dulce encuentro”, dice parte de la canción, que forma parte de un nuevo álbum que se espera salga en los próximos meses, según la Agencia EFE.

Junto a su nueva canción Dansons, Celine Dion también lanzó un videoclip que muestra a diversas parejas bailando en distintos espacios de París, mientras una pareja de bailarines lo hace en los tejados de la ciudad.

“Bailemos, sobre los grandes abismos, dejemos que nuestra respiración nos guíe, cuerpos al unísono, toquemos los violines”, dice la letra de la canción, escrita por Jean-Jacques Goldman, que lleva a Dion al repertorio francófono que definió los inicios de su carrera.

Según el comunicado, “Fue en el 2020, el mundo se detenía y la gente bailaba, confinada en sus casas”, cuando surgió esta canción, pero fue hasta el 2026 cuando vio la luz de la mano de Celine Dion.

Aunque han pasado seis años desde ese momento y del descenso del virus, el comunicado resalta que, aun así, este tema resuena, ya que “ya no gira bien y seguimos bailando ‘sobre los abismos’”.

La canción forma parte del regreso de Dion, quien se alista para vivir un momento de conexión con su público entre septiembre y octubre, en una serie de conciertos en La Défense Arena de París.