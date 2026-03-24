¿Céline Dion regresa a los escenarios? Esto se sabe de su posible vuelta y conciertos en París

La cantante Céline Dion estaría planificando su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Francia. La noticia fue anunciada por el periódico La Presse, que resalta que Dion volvería a los escenarios en otoño.

Desde el Paris La Défense Arena, la artista ofrecería conciertos entre septiembre y octubre, un espacio que ha recibido a artistas como Taylor Swift y los Rolling Stones.

La información, revelada por La Presse, destaca que Céline Dion ofrecería al menos dos conciertos semanales durante dos meses en el mismo recinto, que tiene capacidad para 40 mil personas.

El anuncio tomó fuerza luego de que en París, el pasado lunes 23 de marzo, se desplegara una campaña publicitaria que, según medios, anunciaría el regreso de Céline Dion.

La campaña se distribuye en más de 250 anuncios por toda la ciudad con canciones de éxito de la diva quebequense, destaca La Presse. Entre estos carteles figuran: "S'il suffisait d'aimer" o "Pour que tu m'aimes encore".

Aunque los letreros no incluyen fechas, fotos ni datos que confirmen el regreso de Dion a los escenarios, La Presse asegura que realizará una breve serie de conciertos en el Paris La Défense Arena.

Medios como Variety destacan que Céline Dion está ahora preparada para un gran regreso a los conciertos en Francia. Según el medio estadounidense, los conciertos estaban previstos en París para el 2020, pero, debido a la pandemia por covid-19, tuvieron que ser pospuestos.

👀‼️ Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Los conciertos se han retrasado principalmente por el síndrome de la persona rígida, con el que fue diagnosticada Dion, lo que causa rigidez muscular. Para el 2026, estas especulaciones sobre su regreso se avivaron cuando la artista publicó una serie de fotografías en París junto al mensaje: "No sé cómo decírtelo…".

Hugo Dumas, del medio La Presse, destaca que existe otro rumor que no se ha confirmado, según el cual Céline Dion anunciaría en directo, desde la Torre Eiffel el lunes 30 de marzo, los detalles de sus conciertos. Estos datos no han sido confirmados por la artista.