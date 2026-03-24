¿Céline Dion regresa a los escenarios? Esto se sabe de su posible vuelta y conciertos en París

Escenario

¿Céline Dion regresa a los escenarios? Esto se sabe de su posible vuelta y conciertos en París

Tras su presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la cantante Céline Dion estaría preparando su regreso a los escenarios con una residencia. Esto es lo que se sabe sobre los rumores.

|

time-clock

Céline Dion

La cantante canadiense Celine Dion habla de su enfermedad neurológica en un documental adquirido por Prime Video. (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante Céline Dion estaría planificando su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Francia. La noticia fue anunciada por el periódico La Presse, que resalta que Dion volvería a los escenarios en otoño.

Desde el Paris La Défense Arena, la artista ofrecería conciertos entre septiembre y octubre, un espacio que ha recibido a artistas como Taylor Swift y los Rolling Stones.

La información, revelada por La Presse, destaca que Céline Dion ofrecería al menos dos conciertos semanales durante dos meses en el mismo recinto, que tiene capacidad para 40 mil personas.

El anuncio tomó fuerza luego de que en París, el pasado lunes 23 de marzo, se desplegara una campaña publicitaria que, según medios, anunciaría el regreso de Céline Dion.

LECTURAS RELACIONADAS

Taylor Swift y Travis Kelce se robaron las miradas en el Super Bowl LVIII.

Taylor Swift y Travis Kelce: los destinos que planean para su luna de miel

chevron-right
AME675. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/10/2024.- La tigresa de bengala Romina, camina en el nuevo recinto del zoológico La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, (Guatemala). El zoológico La Aurora de Guatemala presentó este jueves el nuevo santuario para los dos tigres de bengala que residen en ese parque desde hace más de una década. EFE/ David Toro

Muere Romina, la tigresa de Bengala que cautivó a visitantes en el Zoológico La Aurora

chevron-right

La campaña se distribuye en más de 250 anuncios por toda la ciudad con canciones de éxito de la diva quebequense, destaca La Presse. Entre estos carteles figuran: "S'il suffisait d'aimer" o "Pour que tu m'aimes encore".

Aunque los letreros no incluyen fechas, fotos ni datos que confirmen el regreso de Dion a los escenarios, La Presse asegura que realizará una breve serie de conciertos en el Paris La Défense Arena.

Medios como Variety destacan que Céline Dion está ahora preparada para un gran regreso a los conciertos en Francia. Según el medio estadounidense, los conciertos estaban previstos en París para el 2020, pero, debido a la pandemia por covid-19, tuvieron que ser pospuestos.

Los conciertos se han retrasado principalmente por el síndrome de la persona rígida, con el que fue diagnosticada Dion, lo que causa rigidez muscular. Para el 2026, estas especulaciones sobre su regreso se avivaron cuando la artista publicó una serie de fotografías en París junto al mensaje: "No sé cómo decírtelo…".

Hugo Dumas, del medio La Presse, destaca que existe otro rumor que no se ha confirmado, según el cual Céline Dion anunciaría en directo, desde la Torre Eiffel el lunes 30 de marzo, los detalles de sus conciertos. Estos datos no han sido confirmados por la artista.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Celine Dion Conciertos Francia Paris Tendencias Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS