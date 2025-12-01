Cena navideña 2025: Fecha, hora y lugar de esta actividad en la ciudad de Guatemala

Dentro de las múltiples actividades que organiza la Municipalidad de Guatemala para esta temporada, destaca una agenda navideña pensada para todas las edades, ideal para quienes buscan convivir en familia.

Una de las tradiciones más esperadas es la Cena Navideña Municipal, que se realizará en el Palacio Municipal, a partir de las 19 horas.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de tamales y ponche, además de música en vivo, una pastorela y la entrega de juguetes para niños, así como obsequios de los patrocinadores.

La actividad está dirigida especialmente a personas que no tienen con quién compartir estas fechas o que atraviesan situaciones difíciles, como una forma de brindar compañía, calor y esperanza durante la época navideña.

Fecha

Miércoles 24 de diciembre del 2025

Hora

De 19 a 24 horas

Lugar

Palacio Municipal, 21 calle 6-77, zona 1

Precio

Actividad gratuita

