Cepillín actuó para narcotraficantes mexicanos y aseguraba que Roberto Gómez Bolaños también

Cepillín confesó que actuó para narcotraficantes y aseguraba que Roberto Gómez Bolaños también. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A finales de la década de 1970, la figura de Cepillín se convirtió en una de las principales en el ámbito infantil televisivo con su programa El show de Cepillín.

“Quisiera darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá”, anunció Ricardo González Junior el lunes 8 de marzo, mientras era entrevistado en un programa de revista matutino.

Según se informó en medios internacionales, Ricardo González, conocido como el Payasito de la tele, había sufrido un accidente en las escaleras de su casa y eso lo llevó a ser internado al hospital debido a intensos dolores en la espalda el pasado 28 de febrero.

Durante el tiempo en el que estuvo internado, Ricardo tuvo algunas complicaciones cardíacas luego de ser intervenido con una operación de columna vertebral y de darse cuenta de que padecía cáncer en la columna.

Las actuaciones para los narcos

Hace tiempo, Cepillín dijo que varios narcotraficantes mexicanos lo contrataron para que diera presentaciones especiales.

Fue en 2019 y durante una entrevista que Cepillín confesó que Amado Carrillo y Caro Quintero, lo contrataron su espectáculo. Además, en esa entrevista, el payaso de la tele afirmó que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y el elenco de El Chavo del 8, hicieron lo mismo al brindar shows especiales para algunos capos de la droga.

En ese momento Cepillín argumentó que sus espectáculos no eran exclusivos de la TV y que, durante su trayectoria ofreció varios de ellos de forma particular. Además, explicó que él asistía asiste donde lo contratan.

“Cuando a ti te contratan no te dicen: oiga, venga, es una narcofiesta. Te dicen: vamos a hacer una fiesta, es un bautizo y tú vas, dices cuánto, vas, llegas y luego te enteras de que era la familia de ´el señor de los cielos´. ¡Orale!”, dijo.

En esa ocasión cuestionaron a Cepillín sobre su seguridad, sobre algún temor o sobre lo que significaron esos espectáculos y él indicó que su misión era estrictamente sobre su trabajo.

“Él mismo me preguntó (El señor de los cielos) que si tenía miedo y le respondí: ¡No señor! Carrillo siguió y preguntó ¿Y si viene nos levanta la policía? Respondí: No sé a qué se dedique usted, yo soy payaso. El señor de los cielos siguió: ¿Pero si vienen y nos barren a todos? Pues ya mala suerte, le dije”, comentó Cepillín y aseguró que jamás sintió miedo debido a que en esas fiestas asistieron muchas familias, muchos niños y él se dedicaba a su espectáculo.

A propósito de el pago que recibió, Cepillín afirmó que obtuvo hasta US$10 mil por presentación.

“Él único que ha confesado que dio shows para ellos he sido yo, los demás son bien ´sacatones´”, añadió Cepillín y aseguró que Chespirito también ofreció shows, aunque siempre lo negó.

En una entrevista para Venga la Alegría, Cepillín contó cómo es que llegó a actuar para el narco: “El artista va a donde lo contratan. Entonces de repente te hablan: ‘Oiga, (hay) una fiesta acá en Hermosillo’. ‘¿Cuánto?’ ‘Tanto’. Vas ahí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en la fiesta pues de gente ‘famosa'”, relata sobre cómo se dio cuenta de quién lo había contratado

Chespirito y las narcofiestas

En 2008, Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, pro su personaje en El Chavo del 8, confesó haber trabajado para narcotraficantes junto con todo el elenco. Además, en esa ocasión invitó a Chespirito a reconocerlo, según publicaciones de medios internacionales.

Debido a esas declaraciones, Roberto Gómez Bolaños envió un comunicado para aclarar que él nunca se enteró si en algún momento dio sus servicios a algún capo de la droga. “No puedo asegurar con exactitud con quién o para quién he trabajado, no les pido su identificación al momento de firmar algún contrato, esa no es mi labor. Solo cumplo con mi trabajo y no me dedico a investigar para quién actúo”, fue el texto que envió Chespirito.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 y durante 2015, Quico se pronunció nuevamente y tocó el tema de las narcofiestas y dijo que Chespirito participó en fiestas de Pablo Escobar.

El narco colombiano murió el 2 de diciembre de 1993 y en la actualidad sigue siendo el mayor símbolo de la corrupción del tráfico de drogas y Quico, se siente orgulloso de no haber actuado para él. “Yo no fui y tengo ese orgullo de decir no fui, pero sí fue Roberto”, confeso Carlos Villagrán en una entrevista que publicó la revista Basta.