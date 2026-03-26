Charlas y bebidas: la forma divertida de practicar idiomas que promueve la Alianza Francesa

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Charlas y bebidas: la forma divertida de practicar idiomas que promueve la Alianza Francesa

En un evento dedicado a socializar y practicar otros idiomas, la Alianza Francesa invita al público a una noche de charlas y bebidas. Esto es lo que se sabe de la actividad.

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(Foto Prensa Libre: Freepik)

En un espacio que inspira a socializar con nuevos amigos, la Alianza Francesa de Antigua Guatemala invita a su noche de “Charlas y Chelas”, un evento donde, a través de juegos y conversaciones, se practicarán otros idiomas.

Con un espacio dedicado a la práctica del listening entre turistas y guatemaltecos, la Alianza Francesa invita a vecinos y amigos a practicar idiomas como el francés, alemán, italiano o español en un entorno seguro.

Datos de la Alianza destacan que para esta actividad no importa el nivel de comprensión ni la fluidez al hablar otro idioma, ya que se busca que las personas adquieran confianza para mejorar su listening.

La actividad se realizará en Antigua Brewing Co. / ABC Antigua Guatemala, un espacio donde se comparte cerveza artesanal, hay música en vivo y un ambiente creado para reunir a las personas y celebrar en comunidad.

Para participar en la actividad, debe inscribirse previamente. Estos son algunos datos:

Fecha:

Viernes, 10 de abril

Hora:

De 19 a 21 horas

Lugar:

Antigua Brewing Co. / ABC Antigua Guatemala
3a calle poniente 4, Antigua Guatemala, Guatemala

Entrada:

Ingreso gratuito (el consumo es personal)

Inscripción:

Se necesita reserva previa en: https://www.afantigua.org/event-details/charlas-y-chelas

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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