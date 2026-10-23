Charly García saluda desde su balcón a cientos de admiradores que celebran sus 75 años

Los 75 años de Charly García son para muchos de sus admiradores motivo de felicidad y el músico salió al balcón de su apartamento para saludar a cientos de ellos. Los fanáticos se congregaron desde horas antes frente al edificio donde vive, en Buenos Aires.

Según videos difundidos por las redes sociales, muchos de ellos llevaban el clásico brazalete con la frase Say No More, nombre de su octavo disco y que ha pasado a convertirse en un lema del propio músico, ícono del rock latinoamericano, mientras otros pintaron sobre sus rostros el característico bigote bicolor de Charly García, de acuerdo con lo que reporta la agencia de noticias EFE.

La fachada del edificio, conocida por los seguidores como la Esquina Charly García”, quedó cubierta de dibujos, dedicatorias y carteles.

El músico se asomó brevemente por el balcón, ubicado en un séptimo piso, y arrojó flores a los seguidores.

La escena provocó aplausos y gritos entre el público, que permaneció frente al edificio hasta la medianoche, momento en que le cantaron el feliz cumpleaños y después entonaron el himno argentino.

García cumple 75 años y Argentina lo celebra con una gran programación de conciertos, homenajes y presentaciones de películas y libros, además de sacar a la luz una reedición del disco '60x60', el registro de tres conciertos que ofreció en 2011, cuando cumplió 60.

Como figura central del rock argentino, transformó la música popular con composiciones que rompieron moldes estéticos y desafiaron las convenciones sociales y políticas.

En los últimos años, atravesó diversos problemas de salud que redujeron su movilidad y eso le obliga a usar una silla de ruedas. Aunque ha reducido considerablemente su vida pública, en los últimos meses ha acudido a espectáculos y eventos culturales, como los conciertos de AC&DC y Rubén Blades.