Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos lideran los Billboard Latinos

El grupo Fuerza Regida lideró la lista de los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La agrupación obtuvo con ocho galardones. Muy de cerca se ubicó el el puertorriqueño Bad Bunny que ganó siete estatuillas, aunque no estuvo presente en la gala celebrada en Miami la noche del 22 de octubre de 2026.

Con cuatro premios cada uno, brillaron la colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos. La española Rosalía, el neoyorquino Prince Royce y el mexicano Tito Double P se llevaron tres premios cada uno.

En la gala, donde se rindió tributo a Juan Gabriel y se premió la trayectoria de tres décadas de Cristian Castro, también se le entregó el premio Ícono al panameño Rubén Blades, quien según reportó la agencia EFE, dedicó este importante galardón "a todos los artistas panameños" y agradeció a todas las orquestas con las que ha estado, entre ellas la de Willie Colón, así como a su familia y a sus maestros.

Los grandes triunfadores

"Ahora regresamos al estudio; después, vamos a disfrutar de un merecido descanso, pero no vamos a parar hasta conquistar el mundo", dijeron a EFE los artistas de Fuerza Regida.

El grupo mexicano-estadounidense concentró cuatro de sus victorias en Marlboro rojo, elegida canción del año en las categorías Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y regional mexicano.

JOP (Jesús Ortiz Paz), el líder vocal de la agrupación, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al hacer una videollamada a sus padres desde el escenario.

El cantautor y actor panameño Rubén Blades, quien ganó el premio Ícono. (Foto Prensa Libre: EFE/Alberto Boal)

Ausencias y dedicatorias

Bad Bunny estuvo ausente de la ceremonia, pero recibió el premio al Artista del año y Gira del año, además de los correspondientes a Artista latino del año en Global 200, Artista masculino en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, Solista de Latin Rhythm y Compositor del año.

Otra de las estrellas que no llegó a recoger sus premios fue Karol G, quien ganó el primer premio Artista de los fans, una categoría que permitió al público elegir directamente a su favorito por primera vez en la historia de estos galardones, de acuerdo con EFE.

La artista colombiana también fue reconocida como Artista femenina del año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, mientras que Coleccionando heridas, el tema que interpreta con Marco Antonio Solís, ganó el premio a la Canción de Latin Pop del año.

Rosalía dedicó su premio del Salón de la Fama a artistas como Celia Cruz, Daddy Yankee y Rocío Dúrcal, quienes lo habían recibido antes, y agradeció la inspiración y el apoyo de Juan Luis Guerra, quien le entregó el galardón.

El poético Cristian Castro

Al momento de aceptar su premio por trayectoria, el mexicano Cristian Castro se puso poético y anunció que lo recibía "en nombre del amor romántico y en nombre de la poesía que son lo más bello que he tenido y que Dios puso en mí junto con mi voz".

La ceremonia fue conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza y transmitida por Telemundo y Peacock desde el James L. Knight Center.