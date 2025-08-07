Choca Blues desde el IGA: concierto en vivo en homenaje a Carlos Funk, leyenda del blues en Guatemala
Escenario

Choca Blues desde el IGA: concierto en vivo en homenaje a Carlos Funk, leyenda del blues en Guatemala

Desde sus inicios en el lago de Atitlán, la agrupación Choca Blues se ha sumergido en ese género musical, y este concierto busca rendir tributo a uno de los grandes del blues en el país.

|

Un concierto que busca rendir homenaje a uno de los referentes del Blues. (Foto Cortesía: @ryanwinsor)

Con un concierto 100% en vivo, Choca Blues se presentará para ofrecer una noche de alma, historias y blues ardiente, en homenaje a Carlos Funk, guitarrista estadounidense que ha mantenido viva esta música en Guatemala por más de dos décadas.

La agrupación interpretará clásicos del guitarrista, con su estilo personal, en versiones que fusionan el blues con soul y jazz, sello distintivo de la banda fundada a orillas del lago de Atitlán.

Datos proporcionados por el equipo de Choca Blues destacan que el homenaje busca exaltar la trayectoria de Carlos Funk, quien inició su carrera musical a los 13 años con una guitarra Gibson LG-1 y hoy es un referente del género en el país.

La banda está integrada por Delta Dina (voz), Carol “The Bounce” Ignius (bajo) y Whitney “The Wind” Petty (batería y mandolina). Durante el concierto presentarán su nuevo sencillo.

Fecha

  • Jueves 7 de agosto

Hora

  • 20 horas (apertura de puertas: 19 horas)

Lugar

Teatro Dick Smith, Instituto Guatemalteco Americano (IGA) Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

  • Entrada general: Q100 por persona

Durante la velada, El Whiskey Den ofrecerá bebidas y aperitivos antes del concierto y durante el intermedio.

Venta de entradas

Adquiere tus boletos en línea:
https://culturales.iga.edu/main/detalleEvento/96

