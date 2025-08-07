Choca Blues desde el IGA: concierto en vivo en homenaje a Carlos Funk, leyenda del blues en Guatemala

Con un concierto 100% en vivo, Choca Blues se presentará para ofrecer una noche de alma, historias y blues ardiente, en homenaje a Carlos Funk, guitarrista estadounidense que ha mantenido viva esta música en Guatemala por más de dos décadas.

La agrupación interpretará clásicos del guitarrista, con su estilo personal, en versiones que fusionan el blues con soul y jazz, sello distintivo de la banda fundada a orillas del lago de Atitlán.

Datos proporcionados por el equipo de Choca Blues destacan que el homenaje busca exaltar la trayectoria de Carlos Funk, quien inició su carrera musical a los 13 años con una guitarra Gibson LG-1 y hoy es un referente del género en el país.

La banda está integrada por Delta Dina (voz), Carol “The Bounce” Ignius (bajo) y Whitney “The Wind” Petty (batería y mandolina). Durante el concierto presentarán su nuevo sencillo.

Fecha

Jueves 7 de agosto

Hora

20 horas (apertura de puertas: 19 horas)

Lugar

Teatro Dick Smith, Instituto Guatemalteco Americano (IGA) Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

Entrada general: Q100 por persona

Durante la velada, El Whiskey Den ofrecerá bebidas y aperitivos antes del concierto y durante el intermedio.

Venta de entradas

Adquiere tus boletos en línea:

https://culturales.iga.edu/main/detalleEvento/96

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí