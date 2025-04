Chris Columbus se arrepiente de haber incluido a Trump en su película “Home Alone 2” de 1992

El cineasta Chris Columbus expresó su deseo de eliminar la escena en la que Donald Trump aparece en “Home Alone 2”, y afirmó que incluirlo fue una condición impuesta por el empresario.

El cineasta Chris Columbus, director de Home Alone 2: Lost in New York, reveló que se arrepiente del breve cameo del hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su película de hace más de 30 años.

No puedo con ello, declaró en una entrevista con el periódico San Francisco Chronicle, en la que dijo que desearía recortar esa parte del filme.

Columbus, nacido y criado en Estados Unidos, con ascendencia italiana, agregó sarcásticamente que si eliminara esa escena de la película sería deportado por el Gobierno de Trump.

Si lo corto, probablemente me expulsen del país. Se me considerará prácticamente incapaz de vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así, expresó.

En el éxito de taquilla de 1992, el protagonista, Macaulay Culkin, se cruza durante siete segundos con Trump, entonces un famoso magnate inmobiliario sin aparentes ambiciones políticas, en el Hotel Plaza de Nueva York, que en ese momento poseía el empresario.

Según declaró Columbus en 2020, con motivo del 30 aniversario de la película, Trump puso como condición tener algo de tiempo en pantalla para que la producción pudiera rodar en su hotel.

Trump respondió en 2023 que, cuando se rodó el filme, él estaba muy ocupado, pero el director le rogó para que apareciera.

Esa película fue la secuela de la exitosa comedia Home Alone, de 1990, también dirigida por Columbus, en la que Kevin McCallister, un niño de diez años interpretado por Culkin, se defiende de unos ladrones después de que sus padres lo dejaran por accidente solo en casa en Navidad.