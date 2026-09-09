Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, podría sumarse a la disputa legal entre los hermanos A.B. y Suzette Quintanilla

En medio de la polémica que envuelve a la familia de Selena Quintanilla por la demanda legal que A.B. Quintanilla presentó contra su hermana Suzette, surge nueva información sobre la posible adhesión de Chris Pérez, viudo de la artista.

Según la periodista colombiana Tanya Charry, Chris Pérez podría unirse a la demanda legal contra Suzette Quintanilla, pues alega que desde hace años no percibe el dinero que le corresponde por ser el esposo de la fallecida artista.

“A esta demanda se va a unir, y se los doy como un hecho, se va a unir Chris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla porque también está reclamando que, aparentemente, desde hace tres años no le entregan el dinero que a él le corresponde”, declaró la comunicadora en un programa de televisión estadounidense.

El martes 1 de septiembre trascendió la noticia de una demanda judicial contra Suzette Quintanilla, interpuesta por su hermano A.B. Quintanilla III.

El demandante, quien es el mayor de los hermanos de Selena, confirmó que demandó a su hermana por un caso que también involucra a su fallecido padre, Abraham Quintanilla.

“Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga, así como con hechos y circunstancias relacionados con mi padre Abraham Quintanilla”, destacó A.B. Quintanilla en un comunicado.

Según su abogado, Jeff Lehrman, el conflicto se remonta al 2025, cuando A.B. solicitó una contabilidad completa para conocer los activos, ingresos y movimientos financieros; sin embargo, Suzette se habría negado a entregarla.

“Cuando Selena estaba viva, él (A.B.) era su coproductor y escritor, fue autor y produjo algunas de las canciones más icónicas de ella y, desafortunadamente, él no ha recibido crédito por eso financieramente”, explicó en un video publicado el 4 de septiembre.

Por su parte, Suzette y su madre Marcella emitieron un comunicado el 2 de septiembre en el que lamentan las declaraciones de A.B. y niegan todos los señalamientos.

“Suzette no cometió ningún robo. Suzette no ha robado, malversado ni tomado indebidamente dinero o bienes pertenecientes a A.B., Abraham, Marcella, Chris, el patrimonio de Selena ni a ninguna empresa familiar o propiedad conjunta”, aseguran en el escrito.