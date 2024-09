Christian Nodal defiende a su hija y dice que no la volverá a exponer en redes sociales

En redes sociales se hizo viral la celebración del primer cumpleaños de Inti, la hija de Nodal y Cazzu y en cuya fiesta participaron famosas como Nicki Nicole y La Joaqui.

En ese sentido, el artista mexicano recibió críticas por no dedicarle palabras a su primogénita, a pesar de que en algunas imágenes que aparecieron quedó registrado que estuvo presente.

Dedicó unas palabras por medio de las redes sociales. "Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales: Dicen; "Qué mal esto, qué mal lo otro". Yo soy bien consciente y no hablo de los fanáticos. Hablo de los medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos, hasta reales y de todo tipo”, afirmó.

También explotó en contra de los "inventos" acerca de que el artista no quiere pagar la manutención. "No tengo estómago para leerlos", aseguró.

"¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no. Yo no tengo estómago para eso. Es simplemente eso”, dijo tras señalar la actitud de su ex al mostrar la celebración privada de la fiesta por el primer año de su niña.

Acerca de los comentarios que tenían en duda su rol como papá también se manifestó. "Yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella y que para estar con ella vuela 24, 26 o 28 horas para poder compartir días con ella", dijo.

Esta ola de críticas llegaron desde que Cazzu, la cantante y ex pareja de Nodal decidió compartir en sus redes sociales varias fotos y video en el que muestra a su hija durante la fiesta de su primer cumpleaños.