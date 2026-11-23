El cantante mexicano Christian Nodal ha tomado una decisión que pone en alerta a sus admiradores, porque señala que se retirará de los escenarios mexicanos "hasta nuevo aviso". El artista que en la actualidad atraviesa un conflicto legal con su padre Jesús Jaime González Terrazas, por el registro y derechos comerciales de su nombre artístico, se comunicó a través de su cuenta de Instagram para informar a sus admiradores que por el momento no programará más fechas en su país natal.

Después de un concierto en Mérida el intérprete de Adiós amor anotó: “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. ¡Gracias por tanto! L@s amo”

El artista no especificó ningún plazo específico ni las razones que lo hacen tomar la decisión. Los productores de su gira se han apresurado a dejar claro que las fechas ya programadas para el extranjero se mantendrán firmes. u agenda incluye shows en Colombia (12 de diciembre 2026, en Bogotá) y EE.UU. (22 y 23 de enero 2027, en California).

Los detonantes

Aunque Nodal no da a conocer las razones por las que no estará presentándose en México, en los medios de comunicación hay varias hipótesis.

De acuerdo con el diario El Heraldo de México, las últimas presentaciones del artista habían sido canceladas por las ventas bajas reportadas. Sin embargo, la falta de venta de boletos no sería la única razón.

Nodal enfrenta una situación polémica con su propio padre quien tiene registrado el nombre “Christian Nodal” para productos impresos, fotos y mercancía hasta 2034, mientras Nodal presentó oposiciones para registrar un nombre alternativo. Los padres del artista han sido los que han manejado su carrera desde sus tempranos inicios. Sin embargo, Christian parece ya no querer seguir aceptando sus condiciones.

Según explica el sitio de Vix, en abril, el intérprete de No te contaron mal aseveró en redes: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música”: “Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”.

A estas circunstancias se suman los constantes rumores acerca de la posibilidad de problemas graves en su matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar. Ambos artistas han desmentido en numerosas ocasiones las crisis e incluso, cada cierto tiempo publican videos en los que se les ve juntos y muy cariñosos.