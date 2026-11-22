Hace poco más de 40 años, Alfredo Caxaj llegó a la ciudad de London, Ontario, Canadá, junto a su esposa y su pequeño hijo. Lo suyo no fue un viaje planificado, sino uno impuesto por las condiciones que su familia vivía en Guatemala: dos de sus hermanos habían perdido la vida. Aunque asegura que nunca pensó en salir del país, la embajada canadiense, conocedora de las circunstancias de su familia, ofreció darles refugio y él aceptó.

Al llegar a ese nuevo destino, la familia enfrentó un ambiente gélido, no solamente por las temperaturas bajo cero de noviembre, cuando arribaron, sino también porque la ciudad a la que fueron enviados era, a decir de Alfredo, “una de las más discriminadoras del país”.

Con el tiempo, las condiciones cambiaron tanto para Alfredo y su familia como para la propia ciudad, y el guatemalteco ha desempeñado un papel protagónico en esa transformación. Durante más de 30 años ha organizado el Sunfest, que reúne a más de 50 artistas de alto nivel provenientes tanto de Canadá como de distintos países del mundo.

Este año, además de cinco escenarios donde se presentan espectáculos de música y danza, el festival se complementó con cerca de 300 exhibidores de gastronomía y artesanía mundial.

Sus esfuerzos por la promoción de la diversidad cultural lo han hecho acreedor a los más notables reconocimientos del país, y el más relevante es la Orden de Canadá, con la que fue investido en diciembre del 2025. De ese camino, de pérdidas, exilio, reconocimiento y satisfacciones, habla ahora.

Alfredo Caxaj, al momento de ser investido con la Orden de Canadá, por la gobernadora general Mary Simon. (Foto Prensa Libre: Cortesía Alfredo Caxaj)





¿Cómo comenzó su historia?

Mi familia es originaria de Antigua Guatemala. En 1979 me fui a la capital a estudiar en la Escuela de Profesores de Enseñanza Media (Efpem), de la Universidad de San Carlos. Venimos de una familia muy consciente de la realidad nacional. Podíamos ignorarla por completo o convertirnos en proactivos, sabiendo que había mucho riesgo.

¿Qué pasó con sus hermanos Marco y Carlos Leonel?

Fueron seres humanos hermosos, cuyo único pecado fue luchar por la justicia social. Mi hermano menor desapareció el 29 de diciembre de 1982. Durante los siguientes años denunciamos su desaparición. El 29 de julio de 1985, mi hermano mayor, que era líder magisterial, fue asesinado. Ese fue otro gran golpe para la familia.

¿Cómo salió del país?

En ese entonces, la embajada canadiense monitoreaba los casos de familias que estaban en peligro. Fueron ellos quienes nos ofrecieron dejar el país. En agosto de 1985 salió uno de mis hermanos, y en noviembre salimos mi esposa, mi hijo y yo.

¿Cómo fue la adaptación de su familia en Canadá?

Antes de salir nos recomendaron ir a la ciudad de London, Ontario. Nos decían que no era ni muy grande ni muy pequeña y que íbamos a tener todos los servicios. Lo que no nos dijeron es que era la ciudad más conservadora y racista de Canadá.

Afrontamos el racismo día con día. Fue complicado, a tal punto que en un momento nos hizo pensar en regresar a Guatemala. Fue muy difícil, pero un año más tarde nació nuestra hija y decidimos quedarnos, para darles estabilidad a mis hijos. Ellos también sufrieron todo ese tipo de situaciones en las escuelas. Lo que pasaba es que esta ciudad no era culturalmente diversa, como lo es ahora. Era muy anglosajona y bastante cerrada.

¿Cómo empezó a trabajar allá?

Yo, además de docente, era músico profesional en Guatemala. Llegué a trabajar en una oenegé que tenía servicios para refugiados e inmigrantes. A través de esa agencia me conecté con agencias que apoyaban el arte y empecé a programar una serie de conciertos y eventos culturales.

¿Qué lo impulsó a tomar ese camino?

La primera vez que fui a Toronto no podía creer la diversidad de personas, idiomas y culturas que había en esa ciudad. Yo le preguntaba al amigo que nos llevó a mi familia y a mí a esa ciudad si esas personas eran turistas o vivían ahí, y es que, incluso ahora, Toronto es una de las ciudades más culturalmente diversasdiversas de todo el mundo. Era todo lo contrario de London.

¿Cómo comenzó su proyecto del festival?

Empezamos a hacer una serie de conciertos. Éramos un comité de personas entusiastas por el arte. Año tras año hacíamos estos conciertos y la gente respondía de manera positiva. Entonces se me ocurrió crear un festival en el verano que reflejara esa diversidad cultural.

Alfredo Caxaj, junto al ex primer ministro Justin Trudeau en 2019. (Foto Prensa Libre: Cortesía Alfredo Caxaj)



¿Cómo fueron los inicios de Sunfest?

En 1995 lo lanzamos con un presupuesto muy pequeño. La gente me decía: “Quieres hacer un festival culturalmente diverso y no te das cuenta de que London es súper blanco”. Y yo decía, “Precisamente por eso hay que hacerlo”. Los siguientes cinco años fueron de luchas. A partir del décimo año empezamos a ver un crecimiento más grande, más artistas internacionales, más escenarios. Las agencias de fondos empezaron a reconocer lo que hacíamos y nos fuimos diversificando.

En el 2019, el festival fue inaugurado por Justin Trudeau, en ese entonces primer ministro de Canadá. Se reunió con la familia. En julio del 2026 celebramos la edición número 32. El festival se ha convertido en un vehículo de entendimiento, de aprendizaje de cómo vivir unos con otros. London ahora es una ciudad culturalmente diversa.

¿Cuál ha sido su clave para el éxito?

Nosotros trabajamos con artistas profesionales. Además, el festival es gratuito. Lo realizamos en el Parque Victoria, en el centro de London.

¿Qué artistas guatemaltecos se han presentado?

Han estado la Marimba Nacional de Concierto, Doctor Nativo, Sara Curruchich, Marimba de Bellas Artes y Fabiola Roudha.

¿Cómo volvió a Guatemala?

En 1998, después de que se firmaron los acuerdos de paz, recibí la llamada de dos periodistas de la Radio Nacional de Canadá y me contaron que iban a Guatemala a hacer una serie de programas y querían que contara mi experiencia.

Cuando volví a Canadá, la prensa local hizo reportajes. Hasta ese entonces, la gente que me miraba haciendo música, organizando conciertos o bailando, tenía la mentalidad de que la estaba pasando de maravilla, sin saber lo que llevaba por dentro. Todo esto que he logrado siempre lo he dedicado a la memoria de mis dos hermanos.

¿Cómo fue para usted recibir la Orden de Canadá?

Es el reconocimiento más importante que un ciudadano canadiense puede obtener de parte del Gobierno. El proceso lleva años, porque hay mucha gente que es nominada y se hace una investigación.