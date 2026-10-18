Cindy Crawford rompe el silencio: se pronuncia por primera vez después de la muerte de su hijo

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Cindy Crawford rompe el silencio: se pronuncia por primera vez después de la muerte de su hijo

La modelo y actriz estadounidense manifiesta el dolor que experimenta su familia por la partida de Presley Gerber.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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Presley Gerber habló de su adicción antes de morir a los 27 años: esto publicó el hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber (izquierda), junto a sus padres, la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, en marzo del 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)

Hasta ahora, Cindy Crawford no había emitido ningún mensaje ni declaración en torno a la muerte de su hijo Presley Gerber de 27 años. Pero decidió romper el silencio y manifestó lo que su familia está viviendo. En su cuenta de Instagram, escribió: "Estamos más que destrozados por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano".

Crawford externa también su agradecimiento por el tiempo compartido. "Nos sentimos tan bendecidos por haber tenido a Presley en nuestras vidas por 27 años", añadió.

La supermodelo y actriz no se refirió en ningún momento a las causas del deceso de su primogénito, pero sí enfatizó en el carácter y la personalidad. Lo describió como "un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre". Aseguró que los sentimientos que han tenido respecto a él son de orgullo por haberse presentado siempre como una persona llena de bondad y vulnerabilidad.

El mensaje de Crawford culmina con un agradecimiento hacia todas las muestras de cariño y apoyo de las personas que quieren a su familia y también a quienes se identifican con su dolor de padres y hermana.

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Bajo investigación

Presley Gerber falleció el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación en California. La policía señala que su muerte se investiga y la línea que se sigue es la de una posible sobredosis.  La autopsia fue completada, pero la causa oficial de muerte aún no ha sido determinada; la información disponible sigue siendo limitada.

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El también modelo, de 27 años, había llegado al centro apenas hacía unas horas. Su familia ha pedido que también se investigue por qué se encontraba solo si se suponía que había acudido ahí por ayuda.

Presley, al igual que su hermana menor Kaia, de 25 años, era modelo de pasarela e hizo su debut cuando solo tenía 16 años.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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