Escenario

Clase de acuarela en Sophos: paisajes en movimiento para dejarse llevar

Este evento promete una mañana creativa al entrar en contacto con los colores y pinceles.

|

La acuarela es una técnica popular. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Estar en contacto con la acuarela es entrar a un espacio para pasarlo bien. Es una técnica económica y rápida de ejecución.

En este taller, dirigido por la artista visual y acuarelista Ana Gabriela Gómez, los participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la belleza de esta técnica. Un espacio de tres horas.

En la sesión se incluye kit y refrigerio. Este taller invita a explorar la técnica de la acuarela fluida como una forma de soltar el control y dejar que el agua y el color dialoguen entre sí. En una única sesión, los participantes aprenderán a crear paisajes no realistas pero profundamente expresivos, utilizando únicamente tres colores. A través de ejercicios guiados, se abordará el uso del agua como vehículo creativo, las mezclas espontáneas, los contrastes sutiles y la belleza de lo impreciso.

Fecha

Sábado 6 de septiembre

Hora

10 a 13 horas

Lugar

Sophos

Precios y localidades :

Q.370

Venta de entradas:

Compra de entradas en línea

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Arte  Qué hacer en Guatemala 
