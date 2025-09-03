Escenario
Clase de acuarela en Sophos: paisajes en movimiento para dejarse llevar
Este evento promete una mañana creativa al entrar en contacto con los colores y pinceles.
La acuarela es una técnica popular. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Estar en contacto con la acuarela es entrar a un espacio para pasarlo bien. Es una técnica económica y rápida de ejecución.
En este taller, dirigido por la artista visual y acuarelista Ana Gabriela Gómez, los participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la belleza de esta técnica. Un espacio de tres horas.
En la sesión se incluye kit y refrigerio. Este taller invita a explorar la técnica de la acuarela fluida como una forma de soltar el control y dejar que el agua y el color dialoguen entre sí. En una única sesión, los participantes aprenderán a crear paisajes no realistas pero profundamente expresivos, utilizando únicamente tres colores. A través de ejercicios guiados, se abordará el uso del agua como vehículo creativo, las mezclas espontáneas, los contrastes sutiles y la belleza de lo impreciso.
Fecha
Sábado 6 de septiembre
Hora
10 a 13 horas
Lugar
Sophos
Precios y localidades :
Q.370
Venta de entradas:
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .
Otros eventos en Guatemala
Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.
*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt