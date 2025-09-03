Clase de acuarela en Sophos: paisajes en movimiento para dejarse llevar

Estar en contacto con la acuarela es entrar a un espacio para pasarlo bien. Es una técnica económica y rápida de ejecución.

En este taller, dirigido por la artista visual y acuarelista Ana Gabriela Gómez, los participantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la belleza de esta técnica. Un espacio de tres horas.

En la sesión se incluye kit y refrigerio. Este taller invita a explorar la técnica de la acuarela fluida como una forma de soltar el control y dejar que el agua y el color dialoguen entre sí. En una única sesión, los participantes aprenderán a crear paisajes no realistas pero profundamente expresivos, utilizando únicamente tres colores. A través de ejercicios guiados, se abordará el uso del agua como vehículo creativo, las mezclas espontáneas, los contrastes sutiles y la belleza de lo impreciso.

Fecha

Sábado 6 de septiembre

Hora

10 a 13 horas

Lugar

Sophos

Precios y localidades :

Q.370

Venta de entradas:

Compra de entradas en línea

