Coldplay Sinfónico en Guatemala 2026: Fecha, entradas y más detalles del tributo catalogado como un viaje musical íntimo y poderoso

La productora NiuMark confirmó recientemente que en Guatemala se realizará un tributo Sinfónico a la banda británica Coldplay.

De acuerdo con Niumark, el evento reunirá a destacados músicos de orquesta sinfónica y músicos invitados, quienes interpretarán las canciones emblemáticas que han marcado a los de seguidores de Coldplay alrededor del mundo, pero que incluirán arreglos creados para este formato.

“La propuesta fusionará la energía del pop y el rock con la riqueza sonora de la música sinfónica. Además, se creará una experiencia envolvente para el público”, agregó la productora.

Según la información oficial, el concierto busca celebrar la influencia musical y cultural de Coldplay y durante la velada se destacará la profundidad melódica y emocional de sus composiciones en un formato sinfónico, cuyo objetivo se centrará en la creación de un viaje sonoro íntimo y poderoso.

Fecha

El tributo Coldplay Sinfónico en Guatemala el jueves 23 de abril del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 19 horas.

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Precios y localidades

Platea – Q350 + costo por servicio

Balcón I – Q300 + costo por servicio

Balcón II – Q250 + costo por servicio

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de tickt.live/gt

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento