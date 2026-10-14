“Colores en movimiento”: de la danza al libro y luego… a la pintura

La danza es el arte del movimiento. Sin embargo, la interpretación de diversas piezas puede también convertirse en inspiración para investigación y otras manifestaciones artísticas diversas. Así lo prueban los integrantes del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos al presentar la muestra pictórica Colores en movimiento.

Para esta exposición, que podrá apreciarse en el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), los artistas encontraron su inspiración en las investigaciones realizadas por el antropólogo Carlos García Escobar (1948-2018) y publicadas en su libro Atlas danzario de Guatemala.

Un libro inspirador

La obra documental Atlas danzario de Guatemala se presentó por primera vez en 1996, editada por Litografías Modernas S. A.. De acuerdo con la reseña que de él hizo la Usac, "es una obra que ofrece un panorama completo de las danzas y bailes tradicionales guatemaltecos, abarcando su origen, desarrollo, evolución y actualidad".

La casa de estudios también indica que el atlas incluye información teórica sobre la danza, sus coreografías, parafernalia y diseños colorimétricos. Además en el ejemplar se detalla la morería que es un fenómeno particular de Guatemala. El libro proporciona datos por medio de los cuales se pueden establecer familias de danzas y se discuten aplicaciones de la danza tradicional al sistema educativo nacional. También se brinda una guía para la investigación de danzas tradicionales. Se considera un documento básico para quienes buscan adentrarse en la diversidad y complejidad de las danzas del país.

La exposición promete llevar a los asistentes por un recorrido visual y dinámico de danzas y bailes tradicionales desde una perspectiva antropológica. "La muestra explora el movimiento, la historia y el misticismo a través de textiles, máscaras y rituales de la identidad y la memoria colectiva de Guatemala", subraya el Musac.

Fecha

Del 16 al 26 de octubre

Horarios

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:30 a 17 horas, y sábado de 9 a 13 horas

Admisión

Libre

Lugar

Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), 9a. Avenida 9-79 zona 1, Ciudad de Guatemala

Ubicación

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