Comic-Con Guatemala 2026: miles de fanáticos se reúnen para vivir la experiencia del anime y cosplay

Hasta el mediodía de este sábado 3 de octubre, más de seis mil personas disfrutaban ya del primer día de la Comic-Con Guatemala 2026, un evento que reúne a estrellas del entretenimiento y fanáticos en torno al mundo de los cómics, el cine y la televisión.

El escudo del Capitán América da la bienvenida a los visitantes en el Parque de la Industria, donde este fin de semana, 3 y 4 de octubre, se celebra la 12 edición de este evento dedicado a la cultura geek, con conferencias, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos de cosplay, venta de productos y coleccionables, así como la participación de personalidades del cine, la televisión y el doblaje.

Entre los amantes del cosplay, los cómics, el anime, el cine, los videojuegos y las series de superhéroes figuran niños, jóvenes, adultos, adultos mayores e incluso mascotas, quienes se han unido a la fiesta a lo largo del día, muchos de ellos caracterizados como sus personajes favoritos.

“Realmente es un lugar para que puedan venir con toda su familia. Hemos visto a muchas personas, niños, abuelitos y hasta mascotas que traen disfrazadas. Realmente estoy encantada de que los abuelitos y todos estén viniendo a disfrutar”, cuenta Marian Von-Rayntz, encargada de comunicación de Comic-Con Guatemala.

Entre los stands favoritos están los de Jessie la Vaquerita, Monsters, Inc., Deadpool, Spider-Man, los Decepticons y los Autobots. También hay espacios dedicados a películas como Regreso al futuro, así como a motocicletas, anime, manga, Dragon Ball Z y otros.

“La gente se está volviendo loca. Realmente es algo increíble. Es una edición muy muy especial, con invitados internacionales y todos los stands que tenemos, donde se toman fotos y pueden disfrutar. Realmente es una edición imperdible”, agrega Von-Rayntz.

Spider-Man es una de los personajes favoritos de esta edición. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Además, es común ver en los pasillos a varios Spider-Man y personajes de anime y de The Amazing Digital Circus, quienes han dominado los disfraces de esta primera parte de la jornada.

“Vénganse para acá que este evento está magnífico. Luchen por sus sueños, que no muera ese niño que llevan dentro”, expresó Otto Castro, quien asistió con una máscara de Blue Demon.

Durante la mañana pasaron por el escenario diversas estrellas del cine y la televisión, como Laura Torres, Beto Castillo, Steven John Ward e Idzi Dutkiewicz. Durante la tarde y noche de este sábado se presentarán también Mario Castañeda y Natalia Tena. Todos volverán al escenario en la jornada del domingo.

El evento cuenta con stands donde los visitantes pueden tomarse fotografías con sus personajes favoritos. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Laura Torres es la actriz reconocida por dar voz a Gokú niño, Gohan niño y Goten niño; en la franquicia de Dragon Ball.

Mario Castañeda hace la voz de Goku adulto, Bardock y Vegito, de Dragon Ball; Kanon de Géminis y Dragón del Mar, de Los Caballeros del Zodiaco, e Hidan, de Naruto Shippuden

Idzi Dutkiewicz es actor de doblaje de Tony Stark/Iron Man; Dominic Toretto, en Rápidos y Furiosos, y Hit, en Dragon Ball Super

Beto Castillo presta su voz al Dr. Stephen Strange; Maui, de Moana, y Luke Skywalker, de Star Wars

Natalia Tena es actriz en Harry Potter, Game of Thrones y John Wick 4

Steven John Ward es el actor que da vida a Dracule Mihawk en la adaptación de acción real de One Piece

El lugar ideal para que los coleccionistas encuentren las figuras que buscan. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“Este es el cuarto año consecutivo que venimos. Hoy mi hijo se compró una figura de Iron Man y ahorita estamos haciendo la fila para que le haga el autógrafo en la caja y poder tomar una fotografía con él. Llevamos más de una hora de espera con este gran calor, pero vale la pena la espera porque no solo se toma la foto y el autógrafo, sino que se toma el tiempo para platicar con la gente”, expresó Jacqueline Cárcamo mientras esperaba junto a su hijo Paolo para conocer a Dutkiewicz.

La Comic-Con Guatemala 2026 continúa durante la tarde y noche de este sábado 3, hasta las 20 horas, y todo el domingo 4 de octubre, de 9 a 20 horas.

“Tenemos tiendas, restaurantes, entretenimiento, stands, diversión, marcas. Creo que aquí tenemos todo lo que se necesita para que una persona del mundo geek sea feliz. Quiero invitar a todos los guatemaltecos a que no se pierdan esta edición, se van a divertir y no se van a arrepentir”, concluye Von-Rayntz.