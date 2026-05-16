Arranca la primera Comic-Con de Xela 2026 y reúne a miles de fanáticos este fin de semana

Aún no eran las 9 horas de este sábado 16 de mayo del 2026 cuando ya había filas de fanáticos que esperaban la apertura de puertas de la primera Comic-Con en Xela, que se celebra este fin de semana en el Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (Cefemerq).

“Me encantó que mucha gente viene con sudaderas de cómics, vestidos de anime; han venido de Dragon Ball Z, de Haikyuu, de videojuegos. El espíritu de las personas de Xela es bien "geek" y les gusta el anime. Todos vienen con algo distintivo de lo que les gusta: de Spider-Man, de Batman; hemos visto niños disfrazados. Un niño traía un cosplay de Spider-Man completo, súper bien hecho”, contó Marian Von-Rayntz, encargada de comunicación de Comic-Con Guatemala.

Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se hacen presentes en el evento, que reúne conferencias, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos de cosplay y personalidades del cine y la televisión.

“Vino una señora que tenía su andador y estaba disfrutando de las compras. También se me acercó un señor de unos 65 años, y me dijo: ‘Yo quiero ver a Kiko, dígame a qué hora sale Kiko’. Entonces, yo creo que por eso Comic-Con es tan especial, porque todos volvemos a ser niños. Comic-Con es para todos”, agregó.

Durante esta edición de Xela 2026, la convención contará con figuras internacionales que participarán en ambos días. Entre ellos destacan:

Carlos Villagrán, Quico en El Chavo del 8

Juan Carlos Tinoco, voz de Thanos, Brian Griffin en Padre de familia y La Roca

Alberto Bernal, voz de Spider-Man/Tom Holland y Billy Hargrove en Stranger Things

Héctor Gómez, voz de Itachi, de Naruto; Peter Pan y Kick Buttowski

Comic-Con Xela comenzó este sábado 16 de mayo del 2026 y continuará el domingo 17 de mayo, de 8 a 21 horas. Se espera la participación de unas ocho mil personas, tanto de Quetzaltenango como de otros departamentos del suroccidente del país.

Aún hay entradas disponibles para ambos días en taquilla. Adultos y cosplayers pagan Q80 en efectivo o Q100 con tarjeta. Los adultos mayores de 60 años con DPI y los niños de hasta 1.40 metros pagan Q40. Los niños de 0 a 3 años ingresan gratis.

“Hoy no se puede quedar nadie en casa. Vengan a pasarla bien, disfruten con nosotros e inviten a todos sus amigos; traigan a su familia, a todos. Hoy todos volvemos a ser niños, y los que son niños tienen la ilusión de ver a sus personajes favoritos. Los esperamos”, invitó Von-Rayntz.

Además, se anunció que la Comic-Con también celebrará su edición en la Ciudad de Guatemala, como ocurre desde hace más de una década, el próximo 3 y 4 de octubre del 2026, en el Parque de la Industria.