Comic-Con Xela 2026: Fechas, horarios, entradas y otros detalles del evento geek que celebrará su primera edición en el suroccidente del país

La Comic-Con Guatemala es un evento de conferencias, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos de cosplay, personalidades del cine y la televisión y fanáticos que acompañan y disfrutan de experiencias inolvidables.

De acuerdo con los organizadores, durante más de 11 años han reunido a miles de familias y amantes de la cultura geek en el país. Además, se han consolidado por ofrecer experiencias cercanas con celebridades y una conexión directa entre comunidades por medio de distintas propuestas e iniciativas.

Este miércoles 6 de mayo se confirmó que, por primera vez, el certamen celebrará la Comic-Con Xela y contará con la participación de cuatro invitados internacionales, quienes ofrecerán paneles gratuitos con presentaciones y Meet and Greet (evento exclusivo) privados.

“¡La espera terminó! Comic-Con Xela 2026 inicia su primera edición llena de energía y sorpresas”, indicó la organización.

Durante las ediciones en la capital, la convención ha celebrado la cultura pop y geek en el país y ha reunido a fanáticos de cómics, anime, cine, series de televisión, videojuegos, ciencia ficción, fantasía y cosplay. En Xela no será la excepción y según los organizadores, la primera edición en esta ciudad brindará un fin de semana ideal para compartir en familia y con amigos.

“La historia se expande hacia el suroccidente del país, llevando por primera vez toda la emoción de los multiversos, con invitados internacionales y experiencias inolvidables a una nueva región llena de pasión y talento geek”, agregó la organización.

Invitados para la Comic-Con Xela 2026

Durante la edición en Xela 2026, la convención contará con figuras internacionales entre las que destacan las siguientes:

Carlos Villagrán Quico de la Vecindad del Chavo del 8

Juan Carlos Tinoco - La voz de Thanos, Brian Griffin en Padre de Familia y La Roca

Alberto Bernal - La voz de Spiderman/Tom Holland y Billy Hargrove en Stranger Things

Héctor Gómez - La voz de Itachi de Naruto, Peter Pan y Kick Buttowski

Una experiencia inolvidable

Según los organizadores, la Comic-Con Xela 2026 será una convención inolvidable, debido a que los asistentes podrán disfrutar de ocho experiencias inspiradas en sus personajes favoritos y los superhéroes más poderosos de la tierra.

También habrá concursos de cosplay, competencias de Dance Cover K-POP en formatos individuales/grupales, y toda la emoción de los torneos gamer.

Las inscripciones son gratuitas y los primeros lugares ganarán premios en efectivo. Además, esta edición contará con más de 30 tiendas independientes que incluirán ofertas y productos exclusivos de series y películas.

“En un minuto estarás explorando tus universos favoritos y disfrutando de activaciones impresionantes de las marcas patrocinadoras, y de repente, ¡BOOM! A pocos metros conocerás a actores de tus series y películas favoritas”, agregó la organización.

Fecha

La Comic-Con Xela se celebrará el sábado 16 y domingo 17 de mayo del 2026.

Hora

Sábado y Domingo: De 9 a 20 horas.

Lugar

Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango (CEFEMERQ)

Precios y localidades

Adulto: Q100

Q100 Cosplay: Q80 (solo pago en efectivo)

Q80 (solo pago en efectivo) Adulto mayor: Q40 (+60 con DPI)

Q40 (+60 con DPI) Niño: Q40 (hasta 1.40 mts.)

Q40 (hasta 1.40 mts.) Niños de 0 a 3 años entran gratis

Venta de entradas

Según la organización, no habrá preventa.

Los boletos estarán disponibles en taquilla los días del evento y se podrá cancelar con efectivo, tarjeta de crédito o débito.

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