Comida típica, cultura y música: así será el Paseo con Encanto en San Pedro Las Huertas

Entre su arquitectura colonial, su cultura y una historia que se remonta al tiempo en que se instituyó la segunda capital de Guatemala, San Pedro Las Huertas abre sus puertas a turistas nacionales y extranjeros durante el próximo Paseo con Encanto.

Esta aldea, ubicada a tres kilómetros al sur del centro de Antigua Guatemala, recibirá a los visitantes con actividades únicas, donde el talento local y la cultura serán los protagonistas de este recorrido.

El Paseo con Encanto busca exponer y compartir la cultura, la tradición, la historia y la arquitectura de la comunidad, por lo que se han preparado actividades como música, artesanías y gastronomía para los visitantes.

Inocente Cutzán, concejal de la Municipalidad y presidente de la Comisión de Economía y Turismo del Consejo Municipal de Antigua Guatemala, destacó que este paseo forma parte de un proyecto de recorridos guiados por los alrededores de la Ciudad Colonial, que busca descentralizar el turismo del casco urbano.

Para este tercer recorrido, uno de los atractivos será el templo católico, dedicado al apóstol san Pedro. Este edificio, construido en 1672, conserva rasgos del estilo barroco del siglo XVII, como sus columnas salomónicas. La edificación sustituyó a una estructura anterior, levantada en 1541, de diseño más sencillo, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Este espacio, que guarda riqueza y color, también tendrá puntos de transporte desde el centro de Antigua Guatemala. “Creamos estos espacios porque estamos convencidos de que conocer nuestra historia y apoyar a nuestra gente fortalece la identidad y prosperidad de las comunidades”, destaca el ayuntamiento en su invitación a conocer este lugar.

Fecha

Domingo 19 de abril del 2026

Horario

De 9 a 17 horas

Lugar

Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Punto de partida: Plaza Mayor (Parque Central) de Antigua Guatemala

Traslado: gratuito en bus municipal desde el parque hacia la aldea

Precio

Totalmente gratuito

Cupo

Limitado; requiere reservación previa

Reserve su espacio aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTQGfvzsfVsCGkR6WJmHb6Y-MttFkg7zPsEstrbHX-3g05Q/viewform

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