¿Cómo habría sido Marilyn Monroe a los 90 años? Dakota Johnson y Ellen Burstyn protagonizan su nueva película biográfica

La actriz y modelo estadounidense Dakota Johnson interpretará a la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe en la nueva película biográfica anunciada recientemente.

Con el título Flesh Impact, la producción dirigida por Maggie Gyllenhaal explora distintos momentos de la vida de la icónica cantante y actriz estadounidense, especialmente el período de mayor reconocimiento de su carrera.

Asimismo, la película mostrará una versión hipotética de Monroe en su vejez, interpretada por la actriz Ellen Burstyn, de 93 años, quien representará la vida que habría tenido la artista si hubiera vivido más tiempo.

La película llega con motivo del centenario del nacimiento de la artista, celebrado el pasado 1 de junio del 2026. Según la directora, el objetivo es mostrar a Monroe "a través de una mirada moderna que recupere su historia".

"Siempre me ha fascinado Marilyn Monroe. Cuando Genesis me presentó la idea de un proyecto para celebrar su centenario, supe que quería colaborar para llevar esta historia a la pantalla", expresó Gyllenhaal, en referencia a la marca automotriz, socia del proyecto.

Durante una entrevista con Vanity Fair, la directora explicó cómo surgió la idea de imaginar la vida y la carrera de Monroe si no hubiera fallecido a los 36 años.

"Su actuación me resulta fascinante: extraña, salvaje y muy alegre, mezclada con algo terriblemente perturbador a la vez. Me pregunté qué habría sido de ella si hubiera tenido 60 años más de vida. ¿Qué cambiaría en el trabajo que haría ahora?", indicó.

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, el elenco incluye a Sepideh Moafi, conocida por su participación en la serie The Pitt, así como a Peter Sarsgaard, esposo de Maggie Gyllenhaal, según detalló Infobae.

El estreno mundial de Flesh Impact está programado para septiembre del 2026, durante el Festival Internacional de Cine de Venecia que se celebrará del 2 al 12 de ese mes.

Norma Jeane Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, California.

Durante su carrera se convirtió en un ícono del cine estadounidense en las décadas de 1950 y principios de 1960, con producciones como Some Like It Hot, How to Marry a Millionaire y Gentlemen Prefer Blondes.

La artista falleció el 5 de agosto de 1962, a los 36 años, por un "probable suicidio", según determinó la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles. Con el tiempo surgieron otras teorías, entre ellas una "sobredosis accidental" e, incluso, un homicidio.