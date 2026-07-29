Las canciones de Shakira y Karol G con orquesta sinfónica: así será el concierto tributo en Guatemala

Con una orquesta integrada por 25 músicos, dos cantantes guatemaltecas rendirán tributo a dos estrellas colombianas: Shakira y Karol G, en un concierto especial que llegará al escenario del Teatro Lux.

“Ya habíamos hecho conciertos individuales solo de Shakira y solo de Karol G, pero en esta ocasión decidimos hacer un tributo a ambas artistas porque, además de que las dos son colombianas, tienen mucho peso en la música popular y seguramente al público le va a gustar”, explica Kevinne Urías, director musical de la Orquesta Filarmonía.

La voz de Shakira será interpretada por Elvi Sagastume, mientras que la de Karol G estará a cargo de Hellen Loarca. Ambas estarán acompañadas por la Orquesta Filarmonía, que desde su fundación, en el 2020, se ha dedicado a promover conciertos temáticos en diferentes escenarios del país.

“El formato sonoro de este concierto es completamente distinto, porque uno puede ir a escuchar a algún artista que canta con pista, pero en este caso tenemos una orquesta de 25 músicos en vivo, con esa fuerza, energía y ritmo que harán vivir una experiencia única”, asegura el director.

El tributo sinfónico a Shakira y Karol G será el domingo 2 de agosto, a las 16 horas, en el Teatro Lux, 6.ª avenida 11-02, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Las puertas se abrirán a las 15 horas.

Las entradas tienen un costo de Q115 y pueden adquirirse a través de Fanaticks.Live, solicitarse al teléfono 5316-2841 o comprarse en la taquilla el día del evento, según disponibilidad.

Kevinne Urías es el director musical de la Orquesta. (Foto Prensa Libre: Cortesía Orquesta Filarmonía)

“Siempre tratamos de movernos en las temáticas que están a la vanguardia y que llaman la atención del público guatemalteco. Invitamos a que sean parte de este y de los próximos conciertos, porque en Filarmonía tratamos de ofrecer espectáculos que lleven al público a nuevas experiencias sensoriales”, concluye Urías.

La Orquesta Filarmonía es una institución musical y plataforma artística dedicada a la creación y producción de espectáculos orquestales. Se especializa en conciertos temáticos en formato sinfónico, urbano, de música académica y popular.

Ha realizado conciertos de tributo a Backstreet Boys, Shakira, Karol G, Ricardo Arjona, Raphael y otros artistas destacados. Además, ha acompañado presentaciones del Ballet Folklórico Nacional y conciertos del Coro Nacional de Guatemala.

La Orquesta Filarmonía lleva seis años celebrando conciertos temáticos y de tributo a grandes leyendas de la música. (Foto Prensa Libre: Cortesía Orquesta Filarmonía)

Fecha

Domingo 2 de agosto del 2026

Hora

16 horas

Lugar

Teatro Lux, 6.ª avenida 11-02, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Q115

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.