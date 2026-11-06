¿Cómo se encuentra Mon Laferte después de recibir un golpe en el rostro?

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¿Cómo se encuentra Mon Laferte después de recibir un golpe en el rostro?

La cantante chilena fue lastimada con un celular durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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AME6453. MINNEAPOLIS (ESTADOS UNIDOS), 10/09/2026.- La cantautora chilenomexicana Mon Laferte habla luego de recibir un reconocimiento en los 39 Premios a la Herencia Hispana este jueves, en el Orchestra Hall en Minneapolis (Estados Unidos). EFE/ Adam Bettcher

La cantautora chileno mexicana Mon Laferte durante los Premios a la Herencia Hispana . (Foto Prensa Libre: EFE/ Adam Bettcher/Archivo)

Durante un concierto celebrado en Las Vegas el jueves 5 de noviembre, la cantante chilena Mon Laferte recibió un golpe en pleno rostro con un celular que fue lanzado desde el público. La artista realizaba su presentación en Las Vegas, Estados Unidos, cuando recibió el impacto.

La agresión ocurrió cuando Mon Laferte interpretaba Amárrame . Inmediatamente, la cantante se llevó la mano al ojo izquierdo e interrumpió su actuación durante varios minutos.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa cómo el objeto alcanza a la intérprete en plena actuación.  De acuerdo con algunos testigos, quien lanzó el celular fue una mujer que se encontraba ubicada en las primeras filas.

Algunos espectadores compartieron videos que la muestran adolorida y yendo hacia la parte de atrás del escenario, en donde fue atendida por su equipo. A pesar del incidente, la intérprete decidió continuar con el espectáculo.

Sin comunicación

La cantante no declaró nada y se le vio repuesta durante el resto de la presentación.

Hasta este viernes 6 de noviembre, no ha difundido un comunicado médico ni explicado si presentó alguna afectación ocular. Tampoco se ha informado de un diagnóstico o de la necesidad de recibir tratamiento especializado, según reporta el sitio de noticias del periodista mexicano Guillermo Ortega.

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Además, la cantante tenía previsto presentarse la noche de este viernes 6 en California y no se dio ninguna cancelación.

Durante los próximos días, la cantante se presentará en varias ciudades de México y Estados Unidos. Su gira se prolongará hasta los primeros meses de 2027.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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