Latin Grammy 2026: la Academia de Música confirma homenajes a José Alfredo Jiménez y a Willie Colón

Además de entregar galardones a músicos y cantantes que se han destacado durante el año, los Grammy Latinos ofrece tributos a figuras que han marcado la historia. En esta edición número 27 los tributos especiales incluirán a dos figuras representativas de géneros populares en Latinoamérica. El primero de ellos es José Alfredo Jiménez conocido como El Rey de las Rancheras, quien es considerado uno de los compositores referentes de la cultura mexicana. El otro homenajeado será el cantautor y trombonista estadounidense, de origen puertorriqueño, Willie Colón, fallecido en febrero pasado.

El tributo póstumo a José Alfredo Jiménez obedece a que en enero pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento. El artista nació el 19 de enero de 1926 y falleció el 23 de noviembre de 1973. Fue autor de temas tan emblemáticos como Ella, Que te vaya bonito, El Rey y Si nos dejan.

En el homenaje al artista mexicano participarán el productor musical Edgar Barrera y los cantantes Cristian Castro, Reik, Sofía Reyes, The Warning y Yami Safdie.

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció en febrero a los 75 años. (Foto Prensa Libre: EFE/ Bienvenido Velasco /ARCHIVO)

El homenaje especial a Willie Colón recordará su prolífica carrera que contó con éxitos como Idilio, Gitana, El gran varón y El día de suerte. "Willie Colón es considerado un pionero indiscutible de la salsa urbana. El también llamado el "Malo del Bronx" no sólo revolucionó el género dotando a los trombones de una fuerza agresiva y callejera, también convirtió las letras de la salsa en crónicas sociales agudas y humanas", señala Univisión.

En el tributo al artista neoyorquino contará con la participación de una gama de estrellas de la música tropical Niña Pastori, Miguel Colón, Ángel ‘Cucco’ Peña, Luis Enrique, Nathy Peluso, Grupo Niche, Fonseca y Luis Figueroa.

La gala de los Latin Grammy se celebrará en el escenario de la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, el 12 de noviembre, a partir de las 19 horas.