Con cafecito y tamal: Vuelven los sábados “Gigantes” con Don Francisco

Sábado Gigante fue un programa producido en Miami con el que el presentador chileno Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld conocido como Don Francisco rompió los récords de audiencia para programas en español en los Estados Unidos.

Aunque la revista televisiva dejó de transmitirse en el 2015, muchos son los televidentes de entonces que aún lo extrañan. Por eso, la noticia del regreso del famoso anfitrión a los estudios donde el programa se grabó desde 1986 hasta su final ha causado revuelo.

La nueva versión de Sábado Gigante, que llevará el título de Gigantes con Don Francisco, y que se estrena el próximo domingo, tiene un claro objetivo que el presentador declaró a la agencia EFE: "Esta es una faceta en una edad avanzada en la que yo quisiera combinar el hoy con el recuerdo y la evocación del ayer".

En esta ocasión el comunicador se hará acompañar con la cantante y actriz mexicana Lucero como primera invitada.

Sábado Gigante tiene registrado el récord Ginness, como el programa televisivo más longevo, porque comenzó a transmitirse en 1962 en Chile y en EE.UU. en 1986.

Otros invitados ya confirmados para la nueva emisión son el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el portero de la selección mexicana Guillermo Memo Ochoa.

Nuevos formatos

Como ha sucedido con otros comunicadores que han salido de la televisión, Don Francisco optó por realizar contenidos para las rede sociales.

En la actualidad cuenta con casi seis millones de seguidores en Facebook y 2.7 millones en Instagram. Confiesa que su primera vocación no fue la comunicación, pero a los 22 años, la vida lo sorprendió.

"Es lo mejor que me resultó en la vida porque mi profesión es otra. Yo soy técnico modelista, o sea los que hacen los patrones de los trajes, de la ropa de hombre, pero me entretuve más y me gustó más comunicarme con la gente y eso es lo que trato de hacer. También me adapté a las redes. Tengo mi pódcast, de todo un poco", narra.

Pese a incorporarse a nuevos formatos, piensa que "todavía falta una reglamentación para que estos canales de televisión tradicionales se puedan mantener bien en el futuro" al considerar que "la televisión en el mundo, en general, está afectada por la multiplicidad de canales".

Don Francisco, quien recibió un Emmy especial en 2005 con el que se exaltó su papel como pionero de la televisión hispana en Estados Unidos y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, no se considera un líder entre los latinos.