Concierto de Casa de Kello en Guatemala: fecha, hora y entradas

Escenario

Casa de Kello celebrará su décimo aniversario con una propuesta musical que mezcla indie, folk, rock y pop en un concierto en la Alianza Francesa.

Casa de Kello

Casa de Kello busca con su música una experiencia sonora con sentimiento universal, a través de los géneros indie, rock y pop. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La agrupación independiente y alternativa Casa de Kello nació en el espacio universitario donde Maynor Figueroa, compositor y vocalista, reunió a sus primeros compañeros de ensayo.

El nombre de la banda rinde homenaje a Don Kello, quien facilitó un lugar para practicar y prestó instrumentos en los primeros años.

Con una propuesta basada en géneros como indie, folk, rock y pop, la banda ha construido un repertorio que aborda el individuo, sus relaciones y su papel en la sociedad.

En 2017 lanzó el EP Tercera guerra mundial, y en 2019 la producción discográfica Remoto, que comenzó con el sencillo “Madrid”.

Fecha

Viernes 22 de agosto

Hora

20 horas

Lugar

Jardín de la Alianza Francesa, 5a calle 10-55, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precio

Preventa: Q75

Taquilla: Q100

Las entradas pueden adquirirse por medio del número telefónico 4281-9373.

