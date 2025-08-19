Escenario
Concierto de Casa de Kello en Guatemala: fecha, hora y entradas
Casa de Kello celebrará su décimo aniversario con una propuesta musical que mezcla indie, folk, rock y pop en un concierto en la Alianza Francesa.
Casa de Kello busca con su música una experiencia sonora con sentimiento universal, a través de los géneros indie, rock y pop. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
La agrupación independiente y alternativa Casa de Kello nació en el espacio universitario donde Maynor Figueroa, compositor y vocalista, reunió a sus primeros compañeros de ensayo.
El nombre de la banda rinde homenaje a Don Kello, quien facilitó un lugar para practicar y prestó instrumentos en los primeros años.
Con una propuesta basada en géneros como indie, folk, rock y pop, la banda ha construido un repertorio que aborda el individuo, sus relaciones y su papel en la sociedad.
En 2017 lanzó el EP Tercera guerra mundial, y en 2019 la producción discográfica Remoto, que comenzó con el sencillo “Madrid”.
Fecha
Viernes 22 de agosto
Hora
20 horas
Lugar
Jardín de la Alianza Francesa, 5a calle 10-55, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precio
Preventa: Q75
Taquilla: Q100
Las entradas pueden adquirirse por medio del número telefónico 4281-9373.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >>>
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.