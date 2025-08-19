Concierto de Casa de Kello en Guatemala: fecha, hora y entradas

La agrupación independiente y alternativa Casa de Kello nació en el espacio universitario donde Maynor Figueroa, compositor y vocalista, reunió a sus primeros compañeros de ensayo.

El nombre de la banda rinde homenaje a Don Kello, quien facilitó un lugar para practicar y prestó instrumentos en los primeros años.

Con una propuesta basada en géneros como indie, folk, rock y pop, la banda ha construido un repertorio que aborda el individuo, sus relaciones y su papel en la sociedad.

En 2017 lanzó el EP Tercera guerra mundial, y en 2019 la producción discográfica Remoto, que comenzó con el sencillo “Madrid”.

Fecha

Viernes 22 de agosto

Hora

20 horas

Lugar

Jardín de la Alianza Francesa, 5a calle 10-55, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precio

Preventa: Q75

Taquilla: Q100

Las entradas pueden adquirirse por medio del número telefónico 4281-9373.

