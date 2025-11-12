Escenario
Concierto de Chicago Legacy en Guatemala 2025: Una velada con Danny Seraphine y los éxitos de la banda estadounidense
El músico, baterista y fundador de la banda de rock Chicago, Danny Seraphine, ofrecerá un concierto en Guatemala y presentará los éxitos que han sonado y conquistando a varias generaciones.
Danny Seraphine (al centro) promociona las canciones de la banda Chicago. (Foto Prensa Libre: Cortesía Time For Show)
Danny Seraphine es un músico estadounidense y productor, conocido por su trayectoria y por ser el fundador de la banda de rock Chicago, que desde la década de 1960 ha conquistado a multitudes.
Los temas de Chicago han sido considerados por especialistas de la música mundial como himnos que siguen sonando, así como baladas que destacan por su energía y por la conexión que mantienen con sus letras y ritmos.
En la actualidad, Seraphine ofrece la experiencia Chicago Legacy con un concierto en el que interpreta los éxitos de la banda.
El baterista y fundador de Chicago estará acompañado de músicos como Sara Niemietz (voz), Travis Davis (voz y bajo), Marc Bonilla (guitarra), y Ed Roth (teclados), en el concierto que ofrecerán en Guatemala, al que invitan a revivir la historia con temas clásicos.
"¡Prepárate para revivir los buenos tiempos! Chicago llega a Guatemala para revivir la historia junto a ti", dijo Time For Show, la promotora a cargo.
Fecha
Danny Seraphine ofrecerá un concierto el viernes 28 de noviembre del 2025.
Hora
El concierto está previsto a las 20 horas.
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la capital.
Localidades
- Plata – Q336
- Oro – Q638.40
- Vip – Q974.40
Entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de linke-arte.com
