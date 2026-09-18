Concierto de Guateorquesta en Mixco incluirá baladas románticas y música tradicional guatemalteca

Con un repertorio que incluye baladas románticas y música tradicional guatemalteca se celebrará el próximo concierto de Guateorquesta, que tendrá lugar este fin de semana.

Se trata de una velada especial en la que la música y la solidaridad se unirán en el escenario, pues los fondos recaudados serán en beneficio de las obras del Colegio Mater Mater Orphanorum (Madre de los Huérfanos).

La orquesta interpretará piezas de música popular romántica, con temas como Contigo en la distancia, Bésame mucho, Somos novios, Amor eterno y La nave del olvido, así como emblemáticas piezas guatemaltecas, entre las que destacan Soy de Zacapa, Escuintla y Luna de Xelajú.

“A través de este repertorio, Guateorquesta busca crear un encuentro cercano con el público, combinando melodías de distintas épocas y estilos que han trascendido generaciones. La presentación será también una oportunidad para celebrar el talento musical y mantener vivos aquellos temas que forman parte del patrimonio cultural de los guatemaltecos”, señalan los organizadores.

El concierto tendrá lugar el sábado 19 de septiembre del 2026, a las 18 horas, en el salón La Inmaculada del Colegio Mater Orphanorum, Calzada San Juan 1-14, zona 3 de Mixco.

El valor de las entradas es de Q10 y pueden adquirirse por medio de los teléfonos 2216-8800 y 3422-6678 o en la taquilla el día del evento.

El evento también será transmitido en directo en la página de Facebook de Guateorquesta.

Fecha

Sábado 19 de septiembre

Hora

18 horas

Lugar

Colegio Mater Orphanorum, Calzada San Juan 1-14, zona 3 de Mixco

Precio

Q10 por persona

Entradas

Pueden adquirirse por medio de los teléfonos 2216-8800 y 3422-6678 o en la taquilla el día del evento

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