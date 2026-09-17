“El alimento de las moscas” llega al teatro: cuándo y dónde ver el monólogo que aborda la soledad, el dolor y la culpa

Escrita por Eusebio Calonge, interpretada por Gustavo Santos y dirigida por Patricia Orantes, la obra El alimento de las moscas llegará al Teatro Thriambos en dos únicas funciones.

Se trata de un monólogo que explora la soledad, la culpa y los rincones más oscuros del ser humano a través de la perspectiva de un hombre que ha sido condenado y que ahora se enfrenta a su nuevo destino.

Entre la crudeza y la poesía, esta puesta en escena revela los monstruos internos de las personas, invita a la reflexión y explora la belleza que puede surgir del dolor.

“Buscando esa esencialidad hemos entrado en la soledad del ‘monstruo’, abriendo ese desgarro entre su instinto y su dolor, dando al escenario la dimensión de su consciencia, asomando al espectador en la profundidad de sus oscuridades, en esos abismos negros de los que se preguntaba Baudelaire si no surgiría la belleza, y que el artista debe transitar entre sus espantos para extraer de allí esos añicos cortantes que luego reflejaran su obra”, dice un extracto de la sinopsis.

Recomendada para público adulto, El alimento de las moscas se presentará los viernes 18 y 25 de septiembre, a las 20 horas, en el Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q100 en preventa y Q125 el día del evento. Pueden adquirirse al teléfono 3297-1313 o en taquilla antes de cada función.

"El alimento de las moscas" ya se presentado anteriormente, y ahora regresa con dos funciones en el Teatro Thriambos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Teatro Thriambos)

Fechas

Viernes 18 y 25 de septiembre

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, zona 10 de la ciudad de Guatemala

Precio

Preventa: Q100

Taquilla: Q125

Entradas

Pueden adquirirse al teléfono 3297-1313 o en taquilla antes de cada función.

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