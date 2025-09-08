Concierto de Hybrid Theory en Guatemala 2025 y el tributo a Linkin Park

De acuerdo con BEBE Producciones Guatemala, la banda portuguesa Hybrid Theory ofrecerá un concierto en el país con el que recordará los éxitos de Linkin Park y el legado de Chester Bennington, fallecido en julio del 2017.

El show en Guatemala formará parte de la gira Worl Tour 2025 de Hybrid Theory, banda que está liderada por Ivo, un cantante cuyo parecido con Bennington es impresionante.

Según BEBE Producciones, el concierto en el país recreará lo que Linkin Park presentó en sus espectáculos del 2001 y contará con la misma escenografía, producción y energía, cuyo objetivo es ofrecer a los fanáticos una experiencia auténtica e inolvidable.

Fecha

Hybrid Theory ofrecerá un concierto en Guatemala, el martes 23 de septiembre del 2025.

Hora

El show está previsto para las 20 horas.

Lugar

Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Precios y localidades

Hybrid Zone – Q475

Soldier Zone – Q575

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de smartticket.fun

