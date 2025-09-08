Concierto de Hybrid Theory en Guatemala 2025 y el tributo a Linkin Park

La banda portuguesa Hybrid Theory, considerada como la mejor en rendir tributo mundial a Linkin Park ofrecerá un concierto en Guatemala que formará parte de su “World Tour 2025”.

Hybrid Theory

Hybrid Theory promociona su gira “World Tour 2025”. (Foto Prensa Libre: Cortesía BEBE Producciones Guatemala)

De acuerdo con BEBE Producciones Guatemala, la banda portuguesa Hybrid Theory ofrecerá un concierto en el país con el que recordará los éxitos de Linkin Park y el legado de Chester Bennington, fallecido en julio del 2017.

El show en Guatemala formará parte de la gira Worl Tour 2025 de Hybrid Theory, banda que está liderada por Ivo, un cantante cuyo parecido con Bennington es impresionante.

Según BEBE Producciones, el concierto en el país recreará lo que Linkin Park presentó en sus espectáculos del 2001 y contará con la misma escenografía, producción y energía, cuyo objetivo es ofrecer a los fanáticos una experiencia auténtica e inolvidable.

Hybrid Theory ofrecerá un concierto en Guatemala, el martes 23 de septiembre del 2025.

El show está previsto para las 20 horas.

Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

  • Hybrid Zone – Q475
  • Soldier Zone – Q575
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de smartticket.fun

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

Lee más artículos de Keneth Cruz

Conciertos en Guatemala Linkin Park Qué hacer en Guatemala Tendencias entretenimiento 
