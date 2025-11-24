Concierto de marimba 2025 en zona 12: detalles del evento “Talento de Dios, corazón que interpreta”

Más de 25 alumnos de Estudio Marimba ofrecerán un concierto el sábado 29 de noviembre, a partir de las 18 horas. El evento lleva por título: Marimba: talento de Dios, corazón que interpreta.

El repertorio incluye piezas como El cacique dormido, Chicacao, Clavellinas de Nebaj, Alegres camineros, Aguacatán, Una caricia para titi, Luna de Xelajú, Linda Kelly y El grito, entre otras.

Participan intérpretes con edades entre 7 y 35 años. El grupo está dirigido por el profesor Byron Castillo, un referente en la enseñanza de la marimba, quien ha sido catedrático en diversos centros educativos.

Fecha:

Sábado 29 de noviembre

Hora:

18 horas

Lugar:

Auditorio Petapa, Avenida Petapa 23-01, zona 12

Precios y localidades:

Q100

Adquiera sus entradas:

Al WhatsApp 5890-5563

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.