Concierto de marimba 2025 en zona 12: detalles del evento “Talento de Dios, corazón que interpreta”

El sábado 29 de noviembre se ofrecerá un concierto con la participación de cerca de 25 marimbistas, quienes interpretarán un amplio repertorio.

Un concierto de marimba para terminar el año se presentará en la zona 12. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Más de 25 alumnos de Estudio Marimba ofrecerán un concierto el sábado 29 de noviembre, a partir de las 18 horas. El evento lleva por título: Marimba: talento de Dios, corazón que interpreta.

El repertorio incluye piezas como El cacique dormido, Chicacao, Clavellinas de Nebaj, Alegres camineros, Aguacatán, Una caricia para titi, Luna de Xelajú, Linda Kelly y El grito, entre otras.

Participan intérpretes con edades entre 7 y 35 años. El grupo está dirigido por el profesor Byron Castillo, un referente en la enseñanza de la marimba, quien ha sido catedrático en diversos centros educativos.

Sábado 29 de noviembre

18 horas

Auditorio Petapa, Avenida Petapa 23-01, zona 12

Q100

Al WhatsApp 5890-5563

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

