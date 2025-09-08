Concierto de Natanael Cano en Guatemala 2025

Este lunes 8 de septiembre la promotora local Asa Promotions reveló que el cantante mexicano Natanael Cano ofrecerá un concierto en Guatemala.

El artista de 24 años, nacido en Hermosillo, Sonora, México, a quien acreditan internacionalmente como el precursor de ese subgénero de la música regional, promociona en la actualidad su Tour Latinoamérica 2025, gira con la que tiene previsto cantar en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y El Salvador.

“¡El REY de los corridos tumbados en Guatemala! ¡Prepárate para una noche bien jalada con nuestro compa Nata!”, publicó Asa Promotions en sus perfiles en redes sociales.

En la publicación, la promotora local confirmó el show en el país.

Fecha

Natanael Cano ofrecerá un concierto en Guatemala, el jueves 6 de noviembre del 2025.

Hora

El show está previsto para las 20 horas.

Lugar

Explanada 5, zona 5 de la capital.

Precios y localidades

De acuerdo con Asa Promotions, las localidades y los costos de las entradas las revelará en los próximos días.

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de ticketasa.gt

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.