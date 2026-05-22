Conciertos gratuitos del coro alemán de Augsburgo: fechas y lugares en Guatemala

La Escolanía de la Catedral de Augsburgo es uno de los coros de niños más prestigiosos de Alemania y embajador cultural de la diócesis y de la ciudad de Augsburgo. Se presenta en salas de concierto e iglesias de todo el mundo, como el Vaticano, Japón, Canadá, Sudáfrica, España, Lituania, República Checa, Bélgica y China, entre otros países.

Desde el 2024, la escolanía forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de Baviera, como uno de los “Cuatro Coros de Niños de Baviera”. El repertorio abarca desde canto gregoriano y música renacentista hasta obras contemporáneas.

El coro de cámara de la Escolanía de la Catedral de Augsburgo ofrecerá varios conciertos en el país, algunos abiertos al público. Uno de los momentos destacados será el concierto en el Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de Guatemala, con motivo del comienzo de las celebraciones del 200 aniversario de la inmigración alemana a Guatemala, donde se presentará junto al Coro Nacional de Personas con Discapacidad “César Augusto Hernández”, creado en el 2023.

La dirección artística del coro está a cargo del maestro de capilla Stefan Steinemann desde el 2020. (Foto Prensa Libre: Cortesía Embajada de Alemania en Guatemala)

El programa combina motetes —breves composiciones para cantar en iglesias, formadas regularmente sobre palabras de la Escritura—, desde Bach hasta Mendelssohn, con composiciones de contexto guatemalteco, como la Misa de Bomba, de Pedro Bermúdez (1558-1605), con lo cual se tiende un puente musical entre dos continentes.

El coro nacional interpretará melodías de Moses Hogan (Hear My Prayer), Heinrich Isaac (Lágrimas negras) y Felipe de Jesús Ortega (Antigua).

La Escolanía de la Catedral de Augsburgo llega a Centroamérica por invitación de la Embajada de Alemania en la Ciudad de Guatemala y emprenderá una gira de conciertos en los próximos días. Además de los conciertos, el coro participará en servicios religiosos y actuará, entre otros lugares, en Antigua Guatemala y San Antonio Aguas Calientes.

El programa se complementa con actividades culturales, como la visita a las ruinas mayas de Iximché, cerca de Tecpán, y un taller tradicional de tejido. Además de las presentaciones, la visita busca un encuentro con la población local.

Presentaciones gratuitas del Coro de Augsburgo

Cerrito del Carmen

Día: sábado 23 de mayo, el marco del Festival del Parque

Hora: de 18 a 20

Lugar: 1a. calle y Avenida Juan Chapín (12 avenida) zona 1

Catedral Metropolitana

Presentación en la misa de Pentecostés, presidida por monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez

Domingo 24 de mayo

Hora: 12 horas

Lugar: 7a. avenida, entre 7a . y 8a. calles zona 1

Convento de Capuchinas, Antigua Guatemala

Día: jueves 28 de mayo

Hora: 19 horas

Lugar: 2a. avenida Norte y 2a calle Oriente esquina

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